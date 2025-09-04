menu
Εγκληματική Οργάνωση: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 4 κατηγορούμενοι (βίντεο)

Γιώργος Κώνστας
Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η κατηγορία σε βάρος τους αφορούσε την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Οι απολογίες συνεχίζονται από το πρωί. 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Ιωάννης Μαυροματάκης συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι σημείωσε πως “ο δικός μου εντολέας πέρασε από ανακριτή και εισαγγελέα, με τη σύμφωνη γνώμη αυτών αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους”.
Στη συνέχεια, επεσήμανε πως “οι αξιωματικοί της ασφάλειας Χανίων, όλοι όσοι συνεργάστηκαν πραγματικά προσπάθησαν να κάνουν μια πολύ σωστή δουλειά, ωστόσο, δυστυχώς υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως λόγω του όγκου, τα “έχουν βάλει όλα σε ένα τσουνάμι”. Ας μου επιτρέψετε την έκφραση μπορεί να τους αδικώ ενδεχομένως, εκτιμώ πάρα πολύ την προσπάθεια τους, το ήθος τους και το ζήλο τους για να κυνηγήσουν την εγκληματικότητα, αυτό δεν σημαίνει όμως το κάθε χρήστη ναρκωτικών ή τον καθένα που έχει μια καραμπίνα, ένα παλιό παλιό μαχαίρι, ότι λειτουργεί στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης”.

