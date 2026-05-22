Εγκληματική οργάνωση: Δύο προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες

Μετά από μαραθώνια απολογία στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδερφός του, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα κατοίκους των χωριών του Αμαρίου.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, παρά το γεγονός ότι επικαλέστηκαν σκευωρία στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό δεν κατέστη αρκετό ώστε να αλλάξουν την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το βαρύ κατηγορητήριο που τους συνοδεύει με καταπάτηση περιουσιών, απειλές, εκβιασμούς έως και ξυλοδαρμούς που αναφέρονται στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ο 43χρονος θείος τους εισήχθη εκτάκτως το μεσημέρι της Παρασκευής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου (23/5).

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ: Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά. Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, εμπλέκονται ακόμη έξι άτομα, ενώ σοκάρουν οι καταγγελίες θυμάτων σύμφωνα με τις οποίες, όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγειλαν, ότι είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και ΙΧ, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας.

Αρνούνται τα πάντα

Θείος και τα ανίψια από την έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας υποστήριξαν, ότι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια.

Την ίδια ώρα πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει και τους τρεις για σωρεία αδικημάτων που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες τους από το 2010. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019.