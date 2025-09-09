menu
29 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εγκληματική οργάνωση: «Δεν υπάρχει ροζ βίντεο» λέει η δικηγόρος κατηγορούμενου

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Η δικηγόρος του 47χρονου, ενός εκ των δύο αδελφών που προφυλακίστηκαν νωρίτερα σήμερα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, Μαρία Παπαδάκη, ερωτηθείσα σχετικά με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόνισε: «Δεν υπάρχει ροζ βίντεο στο οποίο να εμπλέκεται ιερωμένος».

Υπενθύμισε ότι από την προηγούμενη δικογραφία τα δύο αδέλφια κρίθηκαν ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και γι’ αυτό δεν κρατήθηκαν, «γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις που να τους συνδέουν. Δεν γνώριζαν κανένα από τα άτομα της εγκληματικής οργάνωσης. Η μόνη τους επαφή ήταν με ένα άτομο – γείτονά τους – και εξαιτίας του αποδόθηκε όλο αυτό το στίγμα».

Η κ. Παπαδάκη ανέφερε ότι οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν εκβίαση, απόπειρα απάτης, ηθική αυτουργία σε απιστία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. «Πιστεύω ότι όταν φτάσουμε στο δικαστήριο, οι κατηγορίες αυτές θα καταπέσουν», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι «η εκβίαση αφορά ξεκάθαρα μια αστική διαφορά, η οποία δεν έχει καν κριθεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί αγωγή στα αστικά δικαστήρια. Όλες οι διώξεις είναι αυτεπάγγελτες, προέκυψαν από την Εισαγγελία με βάση μια συνομιλία που δεν αφορά τον εντολέα μας και η οποία είναι παρανόμως αποκτηθέν μέσο, που δεν θα έπρεπε καν να ληφθεί υπόψη».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum