Εγκληματική οργάνωση: «Δεν υπάρχει ροζ βίντεο» λέει η δικηγόρος κατηγορούμενου

Η δικηγόρος του 47χρονου, ενός εκ των δύο αδελφών που προφυλακίστηκαν νωρίτερα σήμερα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, Μαρία Παπαδάκη, ερωτηθείσα σχετικά με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόνισε: «Δεν υπάρχει ροζ βίντεο στο οποίο να εμπλέκεται ιερωμένος».

Υπενθύμισε ότι από την προηγούμενη δικογραφία τα δύο αδέλφια κρίθηκαν ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και γι’ αυτό δεν κρατήθηκαν, «γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις που να τους συνδέουν. Δεν γνώριζαν κανένα από τα άτομα της εγκληματικής οργάνωσης. Η μόνη τους επαφή ήταν με ένα άτομο – γείτονά τους – και εξαιτίας του αποδόθηκε όλο αυτό το στίγμα».

Η κ. Παπαδάκη ανέφερε ότι οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν εκβίαση, απόπειρα απάτης, ηθική αυτουργία σε απιστία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. «Πιστεύω ότι όταν φτάσουμε στο δικαστήριο, οι κατηγορίες αυτές θα καταπέσουν», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι «η εκβίαση αφορά ξεκάθαρα μια αστική διαφορά, η οποία δεν έχει καν κριθεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί αγωγή στα αστικά δικαστήρια. Όλες οι διώξεις είναι αυτεπάγγελτες, προέκυψαν από την Εισαγγελία με βάση μια συνομιλία που δεν αφορά τον εντολέα μας και η οποία είναι παρανόμως αποκτηθέν μέσο, που δεν θα έπρεπε καν να ληφθεί υπόψη».