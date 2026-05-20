Εγκλημα στο Δαφνί με θύμα 56χρονο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί στο Χαϊδάρι, όπου 56χρονος ασθενής έχασε τη ζωή του έπειτα από επεισόδιο με άλλο τρόφιμο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ , το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον θάλαμο όπου νοσηλεύονταν οι δύο άνδρες, όταν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα μετά από διαπληκτισμό που είχαν ο 48χρονος επιτέθηκε στον 56χρονο και τον στραγγάλισε.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου.