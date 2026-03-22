Έγκλημα στην Καρδίτσα: Νεκρός τραγουδιστής

Νεκρός βρέθηκε στην Καρδίτσα σήμερα περίπου στις 12 το μεσημέρι στη συνοικία Καμινάδων γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το ertnews.gr, o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μέσα σε σπίτι που ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος και έφερε μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια . Περίπου στις 5 τα ξημερώματα πήγαν στο σπίτι ο άτυχος άνδρας, ο ιδιοκτήτης και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την κατάθεση της γυναίκας στην Αστυνομία, δύο άνδρες περιέμεναν τον τραγουδιστή στην είσοδο του σπιτιού και αυτοί τον σκότωσαν.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Αστυνομίας ενώ εξετάζει και υλικό από κάμερες της περιοχής.