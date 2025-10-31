Εγκλημα στη Σαλαμίνα με θύμα μία γυναίκα

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, ύστερα από εγκληματική ενέργεια σε βάρος μίας 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρων 31, στη Σαλαμίνα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η έως τώρα εικόνα που έχουν οι Αρχές δείχνει να πρόκειται για ληστεία μετά φόνου.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι.

Στις αρχές φέρεται να ειδοποίησε η κόρη της που βρήκε νεκρή τη μητέρα της, ενώ ήδη από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας στη γειτονιά φαίνονται κάποια άτομα, τη στιγμή που σπάνε το τζάμι στο παράθυρο της ηλικιωμένης.

Ο χώρος εντός της οικίας βρέθηκε έντονα ερευνημένος, στοιχείο που επίσης δείχνει πως το κίνητρο ήταν η ληστεία.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας και διενεργούνται έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στο σημείο.