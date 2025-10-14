menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛΑΣ και ο δράστης του διπλού φονικού

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, που διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος προσήχθη από το σπίτι του στην Καλλιθέα και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται ότι το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως ο επίσης 22 ετών φερόμενος ως συνεργός.

Από την Αστυνομία έγινε γνωστό ότι και οι δύο είχαν ταυτοποιηθεί εδώ και δύο μέρες, αλλά επειδή η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, βρίσκονταν υπό επιτήρηση. Η δημοσιοποίηση όμως βίντεο με τους δύο 22χρονους πάνω στο δίκυκλο με το οποίο διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος επέσπευσε τις διαδικασίες. Έτσι, σήμερα, είχαμε πρώτα την εμφάνιση του φερόμενου ως συνεργού και μετά από αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού του διπλού φονικού.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛΑΣ, και δύο βρίσκονται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.

Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum