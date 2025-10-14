Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛΑΣ και ο δράστης του διπλού φονικού

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, που διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος προσήχθη από το σπίτι του στην Καλλιθέα και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται ότι το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως ο επίσης 22 ετών φερόμενος ως συνεργός.

Από την Αστυνομία έγινε γνωστό ότι και οι δύο είχαν ταυτοποιηθεί εδώ και δύο μέρες, αλλά επειδή η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, βρίσκονταν υπό επιτήρηση. Η δημοσιοποίηση όμως βίντεο με τους δύο 22χρονους πάνω στο δίκυκλο με το οποίο διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος επέσπευσε τις διαδικασίες. Έτσι, σήμερα, είχαμε πρώτα την εμφάνιση του φερόμενου ως συνεργού και μετά από αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού του διπλού φονικού.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛΑΣ, και δύο βρίσκονται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.

Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.