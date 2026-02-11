Εγκλημα στα Καμίνια Ηρακλείου – Νεκρός 40χρονος

Μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της Τετάρτης σε παράπηγμα στην περιοχή των Καμινίων, ένας 40χρονος, γνωστός στις Αρχές.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία εξετάζεται 37χρονος κρητικός, ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο εξετάζονται και άλλα άτομα σχετικά με τις τελευταίες επαφές με το θύμα.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 40χρονος ήταν μαζί με τον βασικό ύποπτο και άλλα άτομα στο παράπηγμα το προηγούμενο βράδυ.

Η ιατροδικαστής θα προσδιορίσει ακριβώς τον χρόνο θανάτου και τις μοιραίες μαχαιριές, ενώ στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου και της σήμανσης.