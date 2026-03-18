Εγκληµατική ενέργεια η παρακολούθηση

Χρήστος Πλέσσας
Να ‘µαστε ξανά να ‘χουµε πολιτικούς κραδασµούς απ’ τις υποκλοπές και «πυρ οµαδόν» απ’ την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Ο ιδιοκτήτης της Intellexa οµολόγησε σε τηλεοπτική εκποµπή ότι οι κρατικές αρχές συνδέονται άµεσα µέσω του παράνοµου λογισµικού predator.

Άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας», όπου µέσα του βρισκόταν η αλήθεια, την οποία προσπάθησαν να κρύψουν. Το σκάνδαλο παραµένει ως βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι ευθύνες πρέπει να αποδίδονται όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι ένοχοι.

Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε σε φυλάκιση 126 χρόνων τέσσερις ιδιώτες ως υποκλοπείς και διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Αθηνών για διερεύνηση περαιτέρω ποινικών ευθυνών και για άλλους εµπλεκόµενους. Το πόρισµα της Εισαγγελίας, λέγεται ότι υποβάθµισε την υπόθεση κρίνοντας πως δεν υπάρχουν πιθανές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Οι τέσσερις δεν έστησαν τον µηχανισµό από µόνοι τους, γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν! Κάποιος τους έδωσε την εντολή. Εισέπραξαν 126 χρόνια φυλακή κατά συγχώνευση, χωρίς ελαφρυντικά και διετάχθη ολική έκτιση της ποινής. Υιοθετήθηκε η πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, κυρίως εκ των καταθέσεων των µαρτύρων, ότι οι κατηγορούµενοι τέλεσαν τις πράξεις µε δόλο από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για σκάνδαλο µε κρατική συµµετοχή και εδώ οφείλεται να δοθούν εξηγήσεις από την ηγεσία του κόµµατος της Ν.∆. Πρόθεση της αντιπολίτευσης είναι να διαταχθεί συζήτηση στη Βουλή προ ηµερησίας διατάξεως να τοποθετηθεί ο κ. πρωθυπουργός για την απόφαση της ∆ικαιοσύνης και να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή µε βάση τα νέα προκύψαντα στοιχεία.

Στην προηγούµενη Εξεταστική έγινε επίκληση «του δικαιώµατος της σιωπής», µιας σιωπής «ένοχης και προκλητικής που κρίθηκε χειραγωγούµενη». Τώρα πρέπει να απαντηθεί ποιος έδωσε εντολή υποκλοπής συνοµιλιών 87 προσώπων, να µάθουµε γιατί παρακολουθούνταν κυβερνητικοί, δικαστικοί, η ηγεσία της ∆ιπλωµατίας και των Ενόπλων ∆υνάµεων, γιατί πρόσωπα που καταδικάστηκαν, φυλάσσονταν επί 24ώρου βάσεως από αστυνοµικούς και γιατί εµφανίστηκαν απ΄ αυτούς να συνοδεύουν τον ΥΕΘΑ σε C- 130. Να δούµε τι ρόλο έπαιξε ο κ. Ταλ Ντίλιαν και τέλος πώς αξιολογείται µέλη που παγίδευσαν τον ΥΠΕΞ να πάρουν άδειες από το Υπουργείο του εξαγωγής αυτού του κατασκοπευτικού µηχανισµού.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

