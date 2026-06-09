Εγκαινιάζεται το Φεστιβάλ Βιβλίου 22 Ιουνίου

Ο Δήμος Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, και με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκαινιάζουν την 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ), από την Δευτέρα 22 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση».

Η επίσημη τελετή εγκαινίων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 19:30, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη εκδήλωση για το τιμώμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, που φέτος είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ