Εγκαινιάστηκε η σπουδαία έκθεση ζωγραφικής του Αριστόδημου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Η σπουδαία έκθεση έργων του Ηρακλειώτη ζωγράφου Αριστόδημου Παπαδάκη εγκαινιάστηκε την Τρίτη 21/10 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Δήμαρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Ισότητας Γεωργίας Μηλάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη – Σκαλίδη, του Περιφερειακού Συμβούλου και προέδρου της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ ΟΤΑ Κώστα Φασουλάκη, του εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Αρχιμανδρίτη Δημήτριου και πλήθους κόσμου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε το κοινό στην έκθεση και αναφερόμενος στον Αριστόδημο και το έργο του τόνισε: «Ο Αριστόδημος για εμένα είναι ένας πολυπρόσωπος ζωγράφος και είναι και ένας πολύ τολμηρός ζωγράφος. Είναι ένας από αυτούς που δεν διστάζει να δημιουργήσει διαφορετικά πράγματα. Που μπορεί στη βάση τους να έχουν τα ίδια υλικά και τις ίδιες εμπειρίες αλλά που αναχωνεύονται και συντίθενται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχει η βάση της λαϊκής ζωγραφικής, υπάρχει και η βάση της αγιογραφίας, αλλά αυτή είναι μοντέρνα ζωγραφική. Ο Αριστόδημος είναι ένας μοντέρνος ζωγράφος, μαθητής του Νικολάου που μας λέει και για την εγγραφή του σε μια παράδοση του νεοελληνικού μοντερνισμού. Ο οποίος αναζήτησε και την ελληνικότητα. Είναι τολμηρή η ζωγραφική του Αριστόδημου και η πρωτοτυπία του νομίζω ότι βρίσκεται σε αυτή την εκπληκτική πολλαπλότητα που απεικονίζεται εδώ μέσα στην έκθεση.

Τα έργα αυτά ξεκινάνε από την ίδια βάση και καταλήγουν να μας δίνουν πολλά και διαφορετικά σήματα. Στο τέλος και αυτό είναι κάτι που κι εγώ το κρατάω, πέρα από την αγάπη για την φύση και την αγάπη για το τοπίο και τον χώρο όπως τον αντιμετώπισαν στο παρελθόν, περισσότερο είναι μια αγάπη για τον άνθρωπο. Νομίζω αυτός είναι ένας σταθερός παρονομαστής της ζωγραφικής του Αριστόδημου».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι ο Αριστόδημος είναι ένας από σημαντικούς νεοέλληνες ζωγράφους μας με πολλά δυναμικά στοιχεία στη ζωγραφική του, σημειώνοντας: «Ο καθένας θα βρει στη ζωγραφική του Αριστόδημου αυτό που τον εκφράζει περισσότερο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της δύναμης του καλλιτέχνη. Της πολύ μεγάλης δύναμης που έχει ο Αριστόδημος, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος σαν ένας από τους σημαντικούς νεοέλληνες ζωγράφους μας. Έχουμε την τιμή να τον χαιρόμαστε εδώ από τον τόπο μας, αλλά δεν είναι περιορισμένος στον τόπο αυτό. Είναι ένας σημαντικός νεοέλληνας ζωγράφος και πιστεύω ότι η απήχηση του μέσα στον καθένα μας μπορεί να είναι διαφορετική. Θεωρώ πως αυτό επίσης είναι από τα στοιχεία της δύναμης της ζωγραφικής του την οποία μπορείτε να απολαύσετε εδώ στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου και πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή που την μοιραζόμαστε. Να είστε καλά και ο Αριστόδημος να είναι καλά να συνεχίσει να δημιουργεί με την ίδια ορμή. Την ορμή της ζωγραφικής του, που ανανεώνει τις φόρμες, ανανεώνει τις τεχνικές χωρίς να διστάζει και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που δίνει μεγάλη δύναμη σε αυτή τη ζωγραφική του».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφερόμενος στο έργο του Αριστόδημου σημείωσε ότι συνδυάζει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη, παραδίδοντας στον χρόνο έργα μοναδικά, τα οποία διακρίνονται για την τεχνική και την αισθητική τους αρτιότητα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαίρετη συνεργασία του καλλιτέχνη με την Περιφέρεια, εξήρε το έργο του και ανακοίνωσε ότι και το νέο κτίριο όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα κοσμείται από πίνακα του Αριστόδημου. Ο ζωγράφος μιλώντας στους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο έργο του από το 1970 και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και όλους συντελεστές της έκθεσης για τη στήριξη και συνεργασία.

Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη και την Περιφέρεια Κρήτης, θα είναι επισκέψιμη έως 26 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει έργα του Αριστόδημου από το 1970 με τίτλο «Μάταλα» έως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» το 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη». Τα έργα αυτά που έχουν καταξιώσει τον ζωγράφο πανελλαδικά και διεθνώς αποτυπώνουν την καλλιτεχνική του πορεία.

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=6mPXHYH5ZuM

Πληροφορίες Έκθεσης Ζωγραφικής

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου, Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο, Τ.: 2813909228

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 -14:00

Κυριακές και αργίες κλειστά

