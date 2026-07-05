Εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγροκήπιο Χανίων, τα οποία θα συμπέσουν και με την Ιερά Πανήγυρή του.

«Η τέλεση των Εγκαινίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ιερότερα λειτουργικά γεγονότα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς με την ακολουθία αυτή ο νέος ναός καθαγιάζεται και αφιερώνεται ως ιερός χώρος της Εκκλησίας, αναδεικνυόμενος σε τόπο προσευχής, αγιασμού και πνευματικής ζωής για όλους τους πιστούς. Ο νέος Ιερός Ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, έναν από τους πλέον αγαπητούς συγχρόνους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη ζωντανό πνευματικό κέντρο λατρείας και προσευχής για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ενορίας Αγίου Χριστοφόρου της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Των ιερών ακολουθιών και της τελετής των Εγκαινίων θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.