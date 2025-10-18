Εγκαίνια για το νέο δημοτικό κολυμβητήριο στον Κλαδισό (φωτ.)

Εγκαίνια για το νέο δημοτικό κολυμβητήριο στον Κλαδισό το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Χανίων πραγματοποίησαν συμβολική επίδειξη των αθλημάτων τους.

Τα εγκαίνια αφορούν δύο νέες δημοτικές κολυμβητικές πισίνες, στον εξωτερικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Κλαδισού.

1 από 7

Η υφ. κα Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο των εγκαινίων, ανέφερε: «Τα εγκαίνια του νέου μας προσωρινού κολυμβητηρίου σήμερα γιατί με το καλό θα έχουμε κι άλλα εγκαίνια, του άλλου μας κολυμβητηρίου, που περιμένουμε σε λιγότερο από 1,5 χρόνο να υλοποιηθεί. Ζούμε όμως σήμερα την ευχάριστη στιγμή, το να μη μείνουν οι αθλητές μας ούτε μια μέρα χωρίς κολυμβητήριο. Αλλωστε είναι δεδομένη η σχέση που έχουν τα Χανιά με τον υγρό στίβο. Ακόμη πιο θετικό είναι ότι υπάρχει και πρόσβαση αλλά και πρόβλεψη και για τους αθλητές ΑμεΑ ώστε να μπορούν να κολυμπήσουν εδώ. Συγχαρητήρια στον Δήμο Χανίων και σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτό εδώ να αποτελεί μια πραγματικότητα».

*Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευθεί στα “Χανιώτικα νέα” της Δευτέρας