ΕΓΕΣΥΡ: Σοβαρή υποστελέχωση στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Ρεθύμνου

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης τους τελευταίους τέσσερις μήνες, αντιμετωπίζει σύμφωνα με καταγγελία της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, η παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου με αποτέλεσμα οι γιατροί να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο εφημεριών για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία, η διοίκηση δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της κλινικής, ενώ απορρίπτεται και πρόταση για προσωρινή συνδρομή παιδιάτρου από Κέντρο Υγείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Για μια ακόμα φορά η πίεση της υποστελέχωσης των Νοσοκομείων και των ΚΥ μεταφέρεται στους γιατρούς, απαξιώνοντας πλήρως την προσπάθειά τους να κρατήσουν όρθια τμήματα και κλινικές με ασφαλή λειτουργία.

Εδώ και 4 μήνες στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, λόγω άδειας κύησης ειδικευόμενης ιατρού, οι υπόλοιποι γιατροί (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο εφημεριών για να καλύπτεται κάθε μήνας. Η Διοίκηση δεν έχει προβεί ως τώρα σε καμία λύση για την κάλυψη των κενών (π.χ. αίτημα για επικουρικό γιατρό, εκπαίδευση ειδικευόμενου γενικής ιατρικής στην παιδιατρική, κτλ.), εκτός από το να δίνει «εντέλλεσθε» στους γιατρούς να υπερβαίνουν το όριο εφημεριών. Τέτοιες πιέσεις μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες στο προσωπικό άρα και τη λειτουργία της κλινικής.

Ενώ λοιπόν ειδικευμένη παιδίατρος, διορισμένη σε ΚΥ του νομού Ρεθύμνου, έχει εγγράφως εκφράσει επιθυμία στην 7η ΥΠΕ για να εκτελεί μέρος των εφημεριών της στην Παιδιατρική Κλινική, προσωρινά για την ενίσχυση της κλινικής (όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν, πάντα με τη συναίνεση των συναδέλφων), η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ της το αρνείται. Βάζει όριο τις δύο εφημερίες ανά μήνα, για τις οποίες μάλιστα πιέζεται η γιατρός να είναι επιπλέον του αριθμού που πραγματοποιεί στο ΚΥ (άρα κι εκείνη να ξεπερνά το νόμιμο όριο) με αυταρχικό και εκβιαστικό τρόπο. Η πρόφαση της 7ης ΥΠΕ είναι βέβαια «να μην αποδυναμωθούν τα ΚΥ» υποτιμώντας πραγματικά τη νοημοσύνη μας, γιατί:

1. Η παιδίατρος καλύπτει ούτως ή άλλως εφημεριακά μέρος του μήνα, καθώς δεν προβλέπεται να εφημερεύει καθημερινά παιδίατρος στα ΚΥ. Το έργο της ΠΦΥ για τα παιδιά δεν θα μειωθεί στην πρωινή της εργασία.

2. Τρία χρόνια τώρα η 7η ΥΠΕ δεν διστάζει να εξαναγκάζει Γενικούς γιατρούς των ΚΥ Ρεθύμνου και Ηρακλείου να μπαλώνουν το ΤΕΠ του Νοσοκομείου κάνοντας εκεί εφημερίες, και δεν έχει ενδιαφερθεί να στελεχώσει το ΤΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Ούτε κίνητρα δόθηκαν, ούτε το σύνολο των κενών θέσεων στο ΤΕΠ (5 κενά) έχει προκηρυχθεί.

3. Τα ΚΥ του νομού παραμένουν υποστελεχωμένα τόσο σε ιατρικό όσο και στο λοιπό προσωπικό και η ΠΦΥ διαλύεται με ευθύνη της ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα, αγροτικοί γιατροί δεν επιλέγουν το νομό, γιατί οι περισσότεροι εξαναγκάζονται (και πάλι από την ΥΠΕ) να δουλεύουν σε εντατικούς ρυθμούς και σε συνθήκες μη ασφαλείς στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.

Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία από τη Διοίκηση, την 7η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας. Στόχος της πολιτικής που υπηρετούν είναι ξεκάθαρα να διαλύσουν και τα τμήματα και κλινικές που κατάφερναν ως τώρα να διατηρούν αξιοπρεπή λειτουργία.

Στόχος είναι να απαξιώσουν ότι έχει μείνει όρθιο στα Νοσοκομεία, ενώ έχουν διαλύσει ήδη την ΠΦΥ χωρίς ουσιαστική προοπτική ενίσχυσης. Στόχος είναι ενισχυθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Υγεία, να συνεχίζεται η αφαίμαξη της χρηματοδότησης των Δημόσιων Δομών Υγείας για τη στήριξη της πολεμικής οικονομίας και όχι για μισθούς μόνιμων γιατρών.

Δεν ανεχόμαστε εκβιαστικές και αυταρχικές συμπεριφορές για κανένα εργαζόμενο.

Διεκδικούμε εργασιακή αξιοπρέπεια:

– Δωρεάν Σύγχρονη Δημόσια Υγεία για όλους

-Όχι στη υπερεφημέρευση και την εξουθένωση των γιατρών – ασφάλεια και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας.

-Ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου και των ΚΥ.

-Αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού.

-Άμεση ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής για να μην προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα στα ήδη πολλαπλά του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Νεονάκη Π. Πάσσαμ Α.»