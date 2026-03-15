Έφυγε ο Παναγιώτης Αραμπατζής ένας εκ των δωρητών στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το μεσημέρι μετά από 4 μέρες νοσηλείας στην Εντατική του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ο 93 χρονος Παναγιώτης Αραμπατζής ο οποίος, όπως μεταδίδει το ertnews.gr, είχε συγκινήσει το πανελλήνιο μαζί με την γυναίκα του Σωτηρία Αραμπατζή για την δωρεά αξίας 100.000 ευρώ που είχαν κάνει το 2023 στο εν λόγω νοσοκομείο τα οποία αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αναλόγως των αναγκών.

Μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους.

Για την κίνηση τους αυτή δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από την τοπική κοινωνία αλλά και από την πολιτική ζωή της χώρας με πιο πρόσφατη την επίσκεψη της τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου τον Ιούνιο του 2024 στο σπίτι τους όπου το ζευγάρι την καλοδέχθηκε .

Η διοίκηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου την ίδια χρονιά διοργάνωσε προς τα πρόσωπα τους τιμητική εκδήλωση κάνοντας και τα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας με τα ονόματα τους στην είσοδο του ιδρύματος.

Η κηδεία του δωρητή Παναγιώτη Αραμπατζή θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου .