«Εφυγε» ο Κλέων Αρζόγλου – Ενας πολίτης του Κόσμου που αγάπησε τα Χανιά

Ένας πολίτης του Κόσµου, που έζησε επί σειρά ετών στα Χανιά, έφυγε από τη ζωή.

Συγγραφέας, στιχουργός και ταξιδιώτης, ο Κλέων Αρζόγλου είχε γεννηθεί το 1951 στη Θεσσαλονίκη. Έζησε κατά καιρούς σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Αυστρία, Ινδία, Σουηδία.

Ήταν ένας από τους ανθρώπους που αγάπησαν αυτή την πόλη, την παλιά πόλη και το ενετικό λιµάνι, µετοίκησαν εδώ και συνέβαλαν στον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα των Χανίων.

Το 2001 κυκλοφόρησε το πρώτο του µυθιστόρηµα: «Εγώ κι ο θείος Χάρης». Ακολούθησε το σπονδυλωτό-βιογραφικό βιβλίο: «Ο Αλήτης στην Χώρα των Θαυµάτων», το οποίο είχε παρουσιάσει στο καφέ «Ταράτσα» στο ενετικό λιµάνι των Χανίων.

«Κάθε τόπος µπορεί να έχει το δικό του θαύµα. Και ο “Αλήτης στη χώρα των θαυµάτων”, αγαπάει αλλά και αµφισβητεί, ακούει ροκ εντ ρολ µουσική, χορεύει, γνωρίζει. “∆ιψάει” για γνώσεις και ταξίδια. Και ταξιδεύει, ταξιδεύει, ταξιδεύει…», είχε πει τότε.

Το 2014 κυκλοφόρησε το τρίτο του µυθιστόρηµα: «Η Ζωή στην Ινδία».

Επίσης είχε γράψει τους στίχους για το τραγούδι «Τα νησιά της ειρήνης» (2002) το οποίο ερµήνευσαν ο Πάνος Κατσιµίχας και ο Μπάµπης Στόκας.

Στα Χανιά είχε ανοίξει και διατηρούσε για αρκετά χρόνια κατάστηµα µε ινδικά ρούχα στην οδό Κονδυλάκη. Την τελευταία παρουσίαση των βιβλίων του και των ιστοριών του, την έκανε στους Αγίους Αποστόλους σε παρέα φίλων του.

Η ζωή του Κλέωνα ήταν λες και είχε βγει από µυθιστόρηµα.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του µας είχε πει ότι στα Χανιά ήρθε πρώτη φορά τυχαία το 1978 µε έναν Σουηδό φίλο του. Από τότε είχε ενθουσιαστεί µε την πόλη και το 1986 επανήλθε για να µείνει αλλά όχι µονίµως γιατί σχεδόν το µισό χρόνο ήταν στην Ινδία. Είχε ζήσει στην Αυστρία για δύο χρόνια, στη Σουηδία για εννιά χρόνια, στην Ινδία για οκτώµιση χρόνια, στη Λατινική Αµερική.

Τον είχαµε ρωτήσει τη γνώµη του για την παγκοσµιοποίηση για να απαντήσει: «Εγώ είµαι αλλεργικός στις µοντέρνες απόψεις και στις µοντέρνες ιδέες. Κι ένας από τους λόγους που βρίσκοµαι στα Χανιά είναι ότι τα Χανιά µού θυµίζουν παλιές εποχές. ∆εν συµπαθώ πολύ ούτε τα καινούργια µηχανήµατα. Έχω γράψει δύο βιβλία και τα ’χω γράψει στο χέρι. Με το κοµπιούτερ τώρα αρχίζω και συµβιβάζοµαι και µαθαίνω. Η παγκοσµιοποίηση δεν είναι έτσι όπως θα ήθελα. ∆εν βλέπω να έχει σχέση µε αυτό που θα επιθυµούσα εγώ σαν παγκοσµιοποίηση. Η σηµερινή παγκοσµιοποίηση είναι του εµπορίου, για το καλό των λίγων και δεν νοµίζω ότι έχει να κάνει µε το συµφέρον των πολλών».

Ο Κλέων ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους όσοι τον είχαν γνωρίσει. Θα λείψουν η παρέα του και τα λόγια του…