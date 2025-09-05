menu
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπαδάκης, η ψυχή του σύγχρονου Βενιζελισμού

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

Εφυγε σήμερα Παρασκευή από τη ζωή ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής), μια εμβληματική προσωπικότητα των Χανίων που συνέδεσε τη ζωή του με την ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Δικηγόρος, γενικός διευθυντής και “ψυχή” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” (Χανιά), Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, ο Νίκος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην τοπική και όχι μόνον Κοινωνία. 

Καρδιακός φίλος και συνεργάτης της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα”, ο Νίκος Παπαδάκης συνέγραψε πληθώρα άρθρων και ιστορικών αφιερωμάτων, συμμετέχοντας σε σπουδαίες εκδόσεις όπως το “Μικρά Ασία Χαίρε’ .

Αφοσιωμένος στη μελέτη της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν ο συγγραφέας της πλέον εμπεριστατωμένης βιογραφίας «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης», που εξιστορεί την πολυτάραχη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Έχουν κυκλοφορήσει μελέτες του με θέμα τον Βενιζέλο και την εποχή του. Έχει γράψει πληθώρα άρθρων και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων για επιμέρους τομείς του έργου του Βενιζέλου, την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και τη σερβική γλώσσα.

Η απώλεια του αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Μια τεράστια απώλεια για τα Χανιά και όλη την Ελλάδα. 

Από τα Χανιώτικα νέα, ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τους οικείους του. Το έργο, ο χαρακτήρας και το ήθος του, θα αποτελούν πάντα οδηγό για όλους μας. 

