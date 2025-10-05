Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πρασιανάκης

Εφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, ο πρώην βουλευτής και νομικός Γιώργος Πρασιανάκης.

Είχε γεννηθεί στη Χρυσαυγή Χανίων το 1936 και σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας.

Μέλος της Νεολαίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων και στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και αντιμετώπισε διώξεις για την αντιστασιακή του δράση. Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και το 1974 πολιτεύτηκε στην Αθήνα.

Διατέλεσε μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και άσκησε καθήκοντα γενικού διευθυντή και προέδρου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι θα πουν την Τρίτη στις 16:00 στον τόπο καταγωγής του τη Χρυσαυγή.

Από τα “Χανιώτικα νέα” ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.