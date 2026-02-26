Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργακάκης που είχε σωθεί από το ναυάγιο του «Ηράκλειον»

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργακάκης, ο οποίος είχε σωθεί από το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον» στις 8 Δεκεμβρίου του 1966.

Ήταν πατέρας του δημοσιογράφου Γιώργου Γεωργακάκη, ο οποίος είχε καταγράψει το 2010 στα Χανιώτικα νέα την εμπειρία που είχε ο πατέρας του στο ναυάγιο, το οποίο είχε βυθίσει στο πένθος την Κρήτη.

Η κηδεία του Δημήτρη Γεωργακάκη θα γίνει την Παρασκευή στις 4μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά, όπου θα ταφεί στο εκεί νεκροταφείο. Η σορός του θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 3 το μεσημέρι.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους «τα θερμά συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και του Ταμείου, Γιώργο Γεωργακάκη, για το θάνατο του πατέρα του Δημήτρη».

Από τα «Χανιώτικα νέα» , τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον συνάδελφο Γιώργο Γεωργακάκη και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος.