Έφυγε από τη ζωή ο Χανιώτης Καθηγητής Ιωάννης Παπαδημητράκης

Θλίψη στα Χανιά σκορπά η είδηση του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαδημητράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ανθρωπος με σημαντική ακαδημαϊκή, ερευνητική και θεσμική διαδρομή, αλλά και με βαθύ, έμπρακτο ενδιαφέρον για τα Χανιά, ο Ιωάννης Παπαδημητράκης πραγματοποιούσε μέχρι και προ ολίγων ημερών παρεμβάσεις για ζητήματα του τόπου μας, μέσα από κείμενά του στα “Χανιώτικα νέα”, τα οποία ξεχώριζαν για την τεκμηριωμένο τους λόγο, την ευθύνη απέναντι στον τόπο και τη σταθερή αγωνία για την ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Ο Ιωάννης Παπαδημητράκης υπηρέτησε επί σειρά ετών το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και είχε ως επιστημονικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Υδρομηχανική και Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική.

Η ακαδημαϊκή του ταυτότητα συνδεόταν με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και σύγχρονο επιστημονικό πεδίο: τη μελέτη των υδάτων, των ροών, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των φαινομένων που αφορούν τόσο τα υδραυλικά όσο και τα θαλάσσια και περιβαλλοντικά συστήματα.

Στα βιογραφικά στοιχεία με τα οποία υπέγραφε δημόσιες παρεμβάσεις του στα «Χανιώτικα νέα», αναφερόταν ως καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Ph.D. Stanford University, πρώην μέλος και σύμβουλος του ΑΣΕΠ, πρώην USA NRC Fellow και ερευνητής στο NASA Goddard Space Flight Center – Ocean & Ice Branch, καθώς και καθηγητής Περιβαλλοντικής Υδρομηχανικής.

Η διαδρομή αυτή αποτυπώνει το εύρος μιας πορείας που ξεπερνούσε τα στενά όρια της πανεπιστημιακής αίθουσας.

Σημαντική υπήρξε και η θεσμική του παρουσία. Το 2011 ορίστηκε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως τέως καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Η αγωνία για την περιοχή των Δικαστηρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε δείξει για την περιοχή των Δικαστηρίων και για το ζήτημα της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως. Σε κείμενό του στα «Χανιώτικα νέα», τον Μάρτιο του 2026, επανερχόταν στο θέμα της άμεσης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή, αναφερόμενος στα προβλήματα πρόσβασης, στάθμευσης και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι γύρω από την πλατεία Δικαστηρίων και την οδό Γιαμπουδάκη.

Πανεπιστημιακός, ερευνητής, θεσμικός λειτουργός, ενεργός πολίτης, ευγενής άνθρωπος με ενδιαφέρον για την ιστορία, την πόλη και τη δημόσια ζωή, ο Ιωάννης Παπαδημητράκης αποτελούσε μια προσωπικότητα που σίγουρα θα λείψει από τα Χανιά.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό ΑΠοστόλων Πέτρου & Παύλου Χανίων, όπου θα ψαλλεί η Εξόδιος ακολουθία ενώ η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο του Αγίου Λουκά.

Από τα «Χανιώτικα νέα», τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους συγγενείς και οικείους του.