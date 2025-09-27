Έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αλεξάκης

Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής των ΣΥΝΚΑ και της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης Απόστολος Αλεξάκης.

Την είδηση έκαναν γνωστή τα ΣΥΝΚΑ, αναφέροντας αναλυτικά τα εξής:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη.

Ένας άνθρωπος που είχε οδηγό του τη δημιουργία και υπηρέτησε με σεβασμό, ήθος,

συνέπεια και αφοσίωση κάθε όραμα στο οποίο πίστεψε. Η παρουσία και η προσφορά του αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΣΥΝΚΑ αποχαιρετούν έναν σπουδαίο

άνθρωπο, τη σημαντικότερη πηγή έμπνευσης, που με το έργο και την αγάπη του για

τους ανθρώπους, την Κρήτη και τον κλάδο του λιανεμπορίου, τον οποίο υπηρέτησε με πάθος όλα αυτά τα χρόνια, άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε ενεργός πολίτης, με βαθιά αίσθηση κοινωνικής

ευθύνης και συμμετοχής. Στήριξε έμπρακτα την τοπική κοινωνία, προώθησε

πρωτοβουλίες ανάπτυξης και έδωσε έμφαση στη συνεργασία και την αλληλεγγύη,

αξίες που ενέπνευσαν όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 28.09.2025 και ώρα 16:00 στον Ιερό

Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού Φουρνέ και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί

νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμωνος Φουρνέ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί θερμά, όσοι επιθυμούν, να προσφέρουν

δωρεές στους οργανισμούς Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη, Ορίζοντας, ΕΛΕΠΑΠ, που ο Απόστολος Αλεξάκης στήριζε με αγάπη και συνέπεια».

Συλλυπητήρια μηνύματα

Η υφ. Μετανάστευσης κι Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη δήλωσε για την απώλεια του Απ. Αλεξάκη: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Αλεξάκη, ιδρυτή του ΣΥΝ.ΚΑ., έναν άνθρωπο με όραμα, εργατικότητα και ήθος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας.

Η προσφορά του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας θα μείνει ζωντανή, όπως και η μνήμη του σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΟΕΒΕΝΧ όπου αναφέρει πως «με λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη, του ιδρυτή και Προέδρου του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΣΥΝΚΑ και επί πολλά έτη προέδρου του ΕΛΟΜΑΣ. Ενός εμβληματικού επιχειρηματία που με όραμα, εργατικότητα και συνέπεια άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων και όχι μόνο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ειλικρινή Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στη μεγάλη οικογένεια των ΣΥΝΚΑ».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη επισημαίνει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Αλεξάκη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε με το όραμά του και την επιμονή του την πορεία των Χανίων. Με τη δράση του πέτυχε ένα πραγματικό επιχειρηματικό θαύμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες που κρύβει ο τόπος μας, αλλά και τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει ένας δημιουργικός και ακούραστος επιχειρηματίας, όταν διαθέτει πίστη και προσήλωση στον στόχο.

Ως πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ, κράτησε με συνέπεια και αποφασιστικότητα το τιμόνι για δεκαετίες, δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να στηρίζει την τοπική οικονομία και χιλιάδες οικογένειες των Χανίων. Παράλληλα, με το πλούσιο κοινωνικό του έργο, τις αμέτρητες, γνωστές και άγνωστες, φιλανθρωπίες του, αλλά και την προσφορά του στον χώρο των ΜΜΕ και του αθλητισμού, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία μας, ενώ το διαρκές και ζωηρό ενδιαφέρον του για την πορεία του τόπου αποτελεί παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει.

Ο Απόστολος Αλεξάκης φεύγει, αλλά αφήνει πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον γιο του Δημήτρη, στην οικογένειά του, αλλά και στη μεγάλη οικογένεια των ΣΥΝ.ΚΑ και της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης».