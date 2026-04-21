Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της Δημοκρατίας Αρτέμης Κλωνιζάκης

Ανήμερα της αποφράδας 21ης Απριλίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο αγωνιστής κατά της δικτατορίας, γιατρός Αρτέμης Κλωνιζάκης, αδερφός του αείμνηστου Γιάννη Κλωνιζάκη.

Για τη συμμετοχή του στην αντιδικτατορική οργάνωση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ”, που με πρωτεργάτη τον Αλέκο Παναγούλη είχε πραγματοποιήσει την απόπειρα κατά του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου 1968, ο Αρτέμης Κλωνιζάκης καταδικάστηκε στις 17 Νοεμβρίου 1968 από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών για παράβαση του Α.Ν. 509 ως ‘συστασιώτης‘ σε 4ετή φυλάκιση με 3ετή αναστολή ενώ ο αδελφός του Γιάννης Κλωνιζάκης σε κάθειρξη 24 ετών.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, στην ίδια ίδια δίκη ο Αλέκος Παναγούλης καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ο Λευτέρης Βερυβάκης σε ισόβια κάθειρξη και οι Νικόλαος Λεκανίδης, Νίκος Ζαμπέλης, Γεώργιος Αβράμης, Στάθης Γιώτας σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, ενώ οι Γιάννης Βαλασέλης και Νίκος Πρίντεζης σε ποινές φυλάκισης.

Η κηδεία του Αρτέμη Κλωνιζάκη θα γίνει την Πέμπτη στις 16:00 στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτεινής Χαλέπα, στα Χανιά.

