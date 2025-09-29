menu
26.9 C
Chania
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Εφθασε τα 700 γκολ ο Λεβαντόφσκι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Μπαρτσελόνα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να νικήσει τη Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga με 2-1. Το ματς έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οντριοθόλα (31′), αλλά ο Κουντέ ισοφάρισε πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 59ο λεπτό ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι για να στείλει τη «Μπάρτσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με το γκολ αυτό ο Πολωνός σκόρερ έφτασε τα 700 τέρματα στη σπουδαία καριέρα του. Ο διάσημος 37χρονος φορ έχει πλέον 105 γκολ με τους «μπλαουγκράνα» σε 153 ματς, μπαίνοντας στους πρωτους σκόρερ των Καταλανών. Ακόμα, έχει πετύχει 21 γκολ με την Προυσκόβ, που ξεκίνησε την καριέρα του, 41 με τη Λεχ Πόζναν, 103 με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, 344 με την Μπάγερν Μονάχου και 86 με την εθνική Πολωνίας.

Επίσης έχει «σερβίρει» στην καριέρα του 191 ασίστ, ενώ ο «Λέβα» είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος εν ενεργεία σκόρερ, πίσω μόνο από τον 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 946 τέρματα και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι που έχει 884 γκολ. Στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται στην 8η θέση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum