Εφθασε τα 700 γκολ ο Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να νικήσει τη Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga με 2-1. Το ματς έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οντριοθόλα (31′), αλλά ο Κουντέ ισοφάρισε πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 59ο λεπτό ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι για να στείλει τη «Μπάρτσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με το γκολ αυτό ο Πολωνός σκόρερ έφτασε τα 700 τέρματα στη σπουδαία καριέρα του. Ο διάσημος 37χρονος φορ έχει πλέον 105 γκολ με τους «μπλαουγκράνα» σε 153 ματς, μπαίνοντας στους πρωτους σκόρερ των Καταλανών. Ακόμα, έχει πετύχει 21 γκολ με την Προυσκόβ, που ξεκίνησε την καριέρα του, 41 με τη Λεχ Πόζναν, 103 με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, 344 με την Μπάγερν Μονάχου και 86 με την εθνική Πολωνίας.

Επίσης έχει «σερβίρει» στην καριέρα του 191 ασίστ, ενώ ο «Λέβα» είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος εν ενεργεία σκόρερ, πίσω μόνο από τον 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 946 τέρματα και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι που έχει 884 γκολ. Στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται στην 8η θέση.