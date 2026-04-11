Έφτασε στην Ελλάδα το Αγιο Φως – Στις 10 το βράδυ αναμένεται στα Χανιά

Ξεκίνησε το ταξίδι του σε κάθε σημείο της χώρας το Άγιο Φως, το οποίο στις 7:30 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πτήση από τα Ιεροσόλυμα.

Η υποδοχή του έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο.

Ο πρώτος σταθμός τη Θεία Φλόγα ήταν το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα όπου από εκεί αναμένεται να μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.

Στο αεροδρόμιο Χανίων αναμένεται λίγο μετά τις 10 το βράδυ.