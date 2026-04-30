Έφτασε έως 126 δολάρια το βαρέλι αργού πετρελαίου!

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ έφτασε και τα 126 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (30/4)!

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σε υψηλό τετραετίας εκτοξεύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη.

Το Brent έφτασε μέχρι και τα 126 δολάρια το βαρέλι (συμβόλαια Ιουνίου), μετά από αναφορές πως οι ΗΠΑ εξετάζουν πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που εγείρει αμφιβολίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο, οδήγησε στην… εκτόξευση της τιμής.

Η τιμή του Μπρεντ για παράδοση Ιουνίου κυμαινόταν στις 16:00 ώρα Ελλάδος στα 114 δολάρια, αφού νωρίτερα ξεπέρασε για λίγο τα 126 δολάρια ανά βαρέλι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Μπρεντ διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια ανά βαρέλι.