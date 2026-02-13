Εφτασαν στον Πειραιά οι Κρητικοί αγρότες – Διαδήλωση στο Σύνταγμα

Μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής έφτασαν στον Πειραιά οι αγρότες από τα Χανιά και όλη την Κρήτη.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και μελισσοκόμοι.

Οι αγρότες θα συμμετέχουν σε πανελλαδική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στις 4 το απόγευμα, αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή, ενώ εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Υπενθυνίζεται ότι σε δήλωση του χθες το βράδυ από το λιμάνι της Σούδας ο πρόεδρος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” κ. Κώστας Λιλικάκης υπογράμμισε πως «αυτή είναι η άλλη μορφή κινητοποίηση μετά τα μπλόκα».