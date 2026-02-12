menu
15.6 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έφοδο σε γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, σύμφωνα με τους Financial Times για μια υπόθεση που σχετίζεται με την πώληση ακινήτων.

Οπως μεέδωσε το ertnews, το δημοσίευμα επικαλείται δύο άτομα, με γνώση της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οποία οι έρευνες έγιναν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάμεσά τους και το τμήμα προϋπολογισμού.

Η υπόθεση, σχετίζεται με ακίνητα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αποκτήθηκαν την περίοδο που ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Πρόκειται για 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, το 2024, για 900 εκατομμύρια ευρώ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) επιβεβαίωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι η EPPO «συγκεντρώνει στοιχεία στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας». «Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

