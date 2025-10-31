menu
20.7 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» – Έξι συλλήψεις για την επίθεση κατά Βορίδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νέα επιχείρηση της Αστυνομίας για την εκκένωση κατάληψης εξελίχθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Παρασκευής (31/10) στο κτήριο του «Ευαγγελισμού» το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δύναμη της ΕΚΑΜ πήρε θέσεις στους γύρω δρόμους και μια διμοιρία μπήκε στο κτήριο, που τελεί υπό κατάληψη από το 2002, υποχρεώνοντας όσους βρίσκονταν εντός να αποχωρήσουν. Δεν υπήρξε ένταση, αλλά η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων οι οποίοι αρνήθηκαν να εξέλθουν.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η επιχείρηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με αυγά που δέχτηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης ενώ συνέτρωγε με την οικογένειά του σε εστιατόριο που βρίσκεται κοντά στον «Ευαγγελισμό». Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία στόχευε στη σύλληψη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση στον πρώην υπουργό. Στην κατάληψη ήταν μέσα 10 άτομα, εκ των οποίων τα 6 ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση κατά του Μ. Βορίδη.

Λίγη ώρα αργότερα ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκε στη βόρεια πλευρά του πάρκου Θεοτοκόπουλου φωνάζοντας συνθήματα κατά των αστυνομικών, ενώ κατά πληροφορίες εκτόξευσαν εναντίον τους και έναν πυροσβεστήρα.

Είναι η τρίτη φορά από το 2023 που η Αστυνομία εκκενώνει το κτήριο, ωστόσο τις δύο προηγούμενες φορές οι καταληψίες επέστρεφαν μόλις έφευγαν οι αστυνομικοί.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum