Εφόδιο η πρώιμη παρέμβαση για παιδιά και γονείς

Η σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών μέχρι και των 6 ετών αναδείχθηκε κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», το οποίο παρουσιάστηκε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου χθες στα Χανιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τον Ιούνιο και στην συνέχεια θα περάσει στο ΕΣΠΑ.

Όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια της παρουσίασης τα παιδιά βοηθούνται με θεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Όπως τόνισε η κα Μιχαηλίδου μιλώντας στους δημοσιογράφους «μιλάμε για το θαύμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Ένα θαύμα το οποίο είναι επιστημονικό, το οποίο όπως μας έχει πει η επιστημονική κοινότητα, βάσει της δουλειάς που γίνεται την ώρα που χρειάζεται. Όταν δηλαδή το μυαλό των παιδιών είναι σαν σφουγγάρι, όταν η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου τους είναι στο ύψιστο σημείο μέχρι την ηλικία των έξι, τότε μαζί με τους γονείς και με τη βοήθεια του υπουργείου αυτά τα 800€ σε κουπόνια τον μήνα μπορεί να μετουσιωθεί σε μια καλύτερη καθημερινότητα, μια πιο λειτουργική ημέρα για όλη την οικογένεια».

Ερωτηθείσα για τα παιδιά που βρίσκονται σε νοσοκομεία μετά από κακοποιητικές συμπεριφορές η Υπουργός απάντησε ότι « ο νόμος και ορθώς λέει ότι μέχρις ότου ιατρικά καταστεί σαφές αν τα παιδιά αυτά είναι κακοποιημένα σε ένα βαθμό που χρειάζονται ιατρική παραπάνω περίθαλψη, πρέπει να πάνε σε ένα νοσοκομείο για να εξετάσουν οι αρμόδιοι γιατροί αν αυτά τα παιδιά χρίζουν ιατρικής υποστήριξης. Τα παιδιά αυτά να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία σε μια θετή ή μια ανάδοχη οικογένεια. Ο θεσμός της υιοθεσίας προχωρά πολύ γρήγορα. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι ηλικίες των παιδιών που υπάρχουν στα ιδρύματα σήμερα είναι πολύ διαφορετικές απ’ τις ηλικίες που ένα ζευγάρι σκέφτεται να υιοθετήσει» ενώ τόνισε πως «ένα στα δέκα παιδιά στη χώρα είναι κατάλληλα για υιοθεσία. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι δεν μπορεί να γυρίσουν στην οικογένειά τους, ενώ την ίδια ώρα εννιά στις δέκα αιτήσεις είναι για υιοθεσία. Οπότε τα παιδιά τα οποία είναι κατάλληλα για υιοθεσία είναι ελάχιστα. Δεν υπάρχει ακόμα η δικαστική απόφαση γιατί δεν ξέρουν ακόμα αν υπάρχει το ευρύτερο ίσως οικογενειακό περιβάλλον έτσι ώστε να γυρίσουν στην οικογένειά τους. Και μέχρι τότε κατάλληλες είναι μόνο οι ανάδοχες οικογένειες».

Η κα Μιχαηλίδου απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να ανοίξει την καρδιά του και να γίνουν ανάδοχες οικογένειες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «περίπου ένα στα δύο παιδιά στην αναδοχή θα μπορέσουν να υιοθετηθούν μετά, αλλά χρειάζεται ο χρόνος της δικαιοσύνης».

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε φορολογικές ελαφρύνσεις, σε επιδόματα γέννησης και τη λειτουργία της πλατφόρμας oikogeneia.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών.

Τέλος, τονίστηκε η σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και των νομοθετικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού ζητήματος της χώρας.

Από μεριάς της η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων «σήμερα παρουσιάζεται το πρόγραμμα για την πρώιμη παιδική παρέμβαση όπου δείχνει αυτό ακριβώς που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: να αντιμετωπίζεται δηλαδή το παιδί από την πολύ μικρή του ηλικία για όλα του τα προβλήματα. Πηγαίνουν πια οι ειδικοί στο σπίτι, άρα βοηθάνε χωρίς να χρειάζεται καν να μετακινηθούν οι γονείς και να πηγαίνουν στα κέντρα που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, που συνεχίζουν να το κάνουν και εκεί και μάλιστα με μεγαλύτερη συχνότητα».

Τέλος η κα Σελή Χαρά πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την υποστήριξη παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, επισημαίνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων εντός του οικείου περιβάλλοντος του σχολείου τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θέλουμε τα παιδιά να τα βελτιώνουμε από την προσχολική ηλικία μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον που αυτό ξέρετε ποιο είναι. Ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο για τα παιδιά εκεί νιώθουν ασφάλεια και μπορούν να βελτιώνουν τις όποιες καταστάσεις πολύ καλύτερα».