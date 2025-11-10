Εφόδια για την αγορά εργασίας: ∆εξιότητες, αγάπη και ρεαλισµός

» Αναφορές σε εκδήλωση επαγγελµατικού προσανατολισµού στα Χανιά

Ο συνδυασµός των δεξιοτήτων και των κλίσεων που χαρακτηρίζουν κάποιον ή κάποια, της αγάπης για ένα επαγγελµατικό αντικείµενο αλλά και της ανταπόκρισης που βρίσκει αυτό στην αγορά εργασίας, αποτελεί «κλειδί» για έναν σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό.

Αυτό επισηµάνθηκε, µεταξύ άλλων, σε ηµερίδα µε θέµα τον επαγγελµατικό προσανατολισµό που διοργάνωσε το Φροντιστήριο «∆ιάκριση» στην αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, το απόγευµα του Σαββάτου.

«Αναµφίβολα ο σχεδιασµός της σταδιοδροµίας µας είναι µια από τις σηµαντικότερες αποφάσεις που παίρνουµε στη ζωή µας, είτε δώσουµε πανελλαδικές είτε όχι. Αυτή η απόφαση γίνεται όµως µε συγκεκριµένα κριτήρια και µεθοδολογία κι όχι όπως γίνεται επί το πλείστων σήµερα στην ελληνική κοινωνία», επεσήµανε ο κεντρικός οµιλητής και επιστηµονικός διευθυντής της Employ EDU, ∆ρ. Χρήστος Ταουσάνης, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Ταουσάνης υπογράµµισε ότι υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές που θα βοηθήσουν κάποιον ή κάποια να πάρει αυτή την κρίσιµη απόφαση: «Για παράδειγµα θα πρέπει να βρει κάποιος τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Να δει έπειτα µε πια µαθήµατα, ποιους τοµείς και ποια τµήµατα της ανωτάτης εκπαίδευσης συνδέονται και εκφράζονται αυτά τα ενδιαφέροντα. Και τρίτο και βασικότερο να ρίξουµε µια µατιά στο αύριο, γιατί είναι καλό να κάνουµε κάτι που µας αρέσει αλλά θα πρέπει αυτό να µπορεί να εκφραστεί και στην αυριανή αγορά εργασίας. Αυτή είναι και η πεµπτουσία του επαγγελµατικού προσανατολισµού».

Ο κ. Ταουσάνης υπογράµµισε ακόµα ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπάρχει σήµερα είναι ότι τα παιδιά θεωρούν ότι δεν αξίζει να προσπαθήσουν και να σπουδάσουν. «Αυτό θα πρέπει να ανατρέψει ο επαγγελµατικός προσανατολισµός κι όλοι εµείς οι λειτουργοί που εργαζόµαστε πάνω σε αυτή τη διαδικασία», επεσήµανε ο κ. Ταουσάνης και πρόσθεσε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήµονες του αντικειµένου και να µην παρασύρονται παιδιά και γονείς από κάποιες «ατάκες» που µπορεί να πετάει οποιοσδήποτε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να κατέχει αυτή την ειδική γνώση.

Ερωτηθείς κατά πόσον µπορεί κάποιος σε ένα ιδιαίτερα ρευστό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον να προβλέψει τις προοπτικές ενός επαγγέλµατος τα επόµενα χρόνια ο κ. Ταουσάνης απάντησε: «Σαφώς και δεν µπορούµε να προβλέψουµε το αύριο. Όµως είναι ευδιάκριτες κάποιες τάσεις. Για παράδειγµα όταν βλέπεις τη ναυτιλία, ακόµα και µέσα στην πανδηµία που γονάτισε όλη η οικονοµία, να παραµένει πυλώνας για την ελληνική οικονοµία, µπορείς να εκτιµήσεις ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η τάση για τα επόµενα χρόνια. Όταν βλέπεις τον τουρισµό να έχει δεκαετίες µια πορεία µπορείς να θεωρήσεις ότι αποτελεί έναν ακόµα πυλώνα για την ελληνική οικονοµία. Όταν βλέπεις την αύξηση προσδόκιµου ζωής αυτό αποτελεί µια ακόµα σταθερά. Αυτοί είναι 3 από τους δεκάδες πυλώνες και πλαίσια που συνδέονται µε την επαγγελµατολογία. Από εκεί και πέρα, οι καριέρες πια είναι δυναµικές. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ως φιλόλογος, να γίνει στην πορεία σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού και µετά υπολογιστικός γλωσσολόγος».

Καταλήγοντας ο κ. Ταουσάνης κάλεσε τους γονείς να αναζητήσουν σωστή ενηµέρωση και πληροφόρηση για τα παιδιά τους στο θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού αλλά και να σταθούν στο πλάι των παιδιών κι όχι από πάνω τους στην κρίσιµη αυτή απόφαση.

Ο διευθυντής σπουδών του φροντιστηρίου «∆ιάκριση», µαθηµατικός, Γιάννης Πετρακάκης, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», επεσήµανε ότι το θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι κοµβικό και υπογράµµισε ότι «στις µέρες µας είναι πολύ σηµαντικό ο µαθητής να θέλει, να ονειρευτεί, να φαντάζεται». «Αυτό λοιπόν που θέλουµε να κάνουµε µέσα από αυτές τις εκδηλώσεις είναι να λειτουργήσουν ως καταλύτης ώστε να ονειρευτούν οι µαθητές το µέλλον τους. Να τους πείσουµε, µέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, ότι αξίζει να προσπαθήσουν περισσότερο και να κυνηγήσουν τους στόχους τους για να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους», ανέφερε ο κ. Πετρακάκης ενώ καταλήγοντας ευχαρίστησε την Τράπεζα Χανίων για την παραχώρηση της αίθουσας που φιλοξένησε την εκδήλωση.