Εφημερία τρόμου στο ΠΑΓΝΗ: «Θα σας σκοτώσω», φέρεται να απείλησε συνοδός ασθενούς!

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποκαλύπτοντας πως στην εφημερία της 17ης Οκτωβρίου, συνοδός ασθενούς απείλησε πως θα σκοτώσει γιατρό του ΤΕΠ και τον τεχνολόγο του Ακτινολογικού! Οι τελευταίοι έφτασαν μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό

Ολόκληρη η ανακοίνωση – καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ έχει ως εξής:

“Απειλήθηκαν λεκτικά συνάδελφοι μας με τη φράση «θα σας σκοτώσω» λόγω αναμονής (κατά τα λεγόμενά τους). Κινήθηκε αυτόματα η καταγγελία από τους συναδέλφους, οι οποίοι έφτασαν μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ καταδικάζει την απαράδεκτη λεκτική επίθεση και τις απειλές που δέχθηκαν γιατρός του ΤΕΠ και τεχνολόγος του Ακτινολογικού από συνοδό ασθενούς στη γενική εφημερία στις 17 Οκτωβρίου.

Δεν φτάνει που οι υγειονομικοί εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες και με εξαντλητικά ωράρια· γίνονται και δέκτες της αγανάκτησης ασθενών για τις μεγάλες αναμονές, για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αλλά η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης της υγείας, που οδηγεί σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Οι πολύωρες καθυστερήσεις στα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ οφείλονται όχι μόνο στην υποστελέχωση του ίδιου του ΤΕΠ, αλλά και στην υπολειτουργία των άλλων νοσοκομείων της Κρήτης και της ΠΦΥ. Στην πίεση ασθενών και εργαζομένων συμβάλλει και ο περιορισμένος, ανεπαρκής χώρος του νέου προσωρινού ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ, ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών, με αποτέλεσμα τον συνωστισμό και την ταλαιπωρία τους.

Εκτιμάμε ότι στην αύξηση των επιθέσεων εις βάρος συναδέλφων συμβάλλει και η συκοφάντηση των υγειονομικών από τον Υπουργό Υγείας, που μας παρουσιάζει ως «μίζερους» και «αχαΐρευτους».

Το Υπουργείο επιχειρεί να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες για την υποστελέχωση και την υποβάθμιση των δημόσιων μονάδων υγείας, στρέφοντας την οργή των ασθενών για τις αναμονές στα επείγοντα, τα τακτικά ιατρεία και τα χειρουργεία των νοσοκομείων στους ίδιους τους υγειονομικούς. Παρουσιάζει μάλιστα τα ψηφιακά εργαλεία (όπως το «βραχιολάκι», την ενιαία τηλεφωνική γραμμή 1566) ως «μαγικές» λύσεις που μπορούν να μειώσουν τις αναμονές, χωρίς να χρειάζεται να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά.

Δεν θα ανεχθούμε να γινόμαστε «σάκος του μποξ», όπου εκτονώνεται η αγανάκτηση των ασθενών για την υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας.

Διεκδικούμε:

Να εξασφαλίζεται, με κρατική ευθύνη, πλήρης και δωρεάν νομική στήριξη και κάλυψη στους εργαζόμενους που δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Να ενισχυθεί με πρόσθετο μόνιμο προσωπικό φύλαξης και ασφάλειας το ΠΑΓΝΗ.

Να στελεχωθούν πλήρως, με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, τα ΤΕΠ και η ΠΦΥ, ώστε να μειωθούν οι αναμονές.

Να εξασφαλιστεί η ασφαλής και επαρκής λειτουργία του προσωρινού ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ και να ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες επέκτασής του.”