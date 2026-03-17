“Εφιάλτης” για ψαράδες από λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου και του λεοντόψαρου ζητά με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομική βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας.

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία των λεσεψιανών μεταναστών έχει λάβει «εφιαλτικές διαστάσεις» στην Κρήτη, με τον λαγοκέφαλο να αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος λόγω της τετροδοτοξίνης που περιέχει, μιας ισχυρής νευροπαραλυτικής ουσίας που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο, χωρίς να υπάρχει αντίδοτο.

Την ίδια ώρα, οι παράκτιοι αλιείς καταγγέλλουν εκτεταμένες ζημιές σε δίχτυα και εξοπλισμό, καθώς και απώλεια εισοδήματος, αφού τα εισβολικά είδη καταστρέφουν τα αλιεύματα και μειώνουν τα παραδοσιακά ιχθυαποθέματα. Ιδιαίτερα το λεοντόψαρο, ως ανώτερος θηρευτής, διαταράσσει την ισορροπία της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας.

Ο βουλευτής ζητά, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις για τους αλιείς, οικονομικά κίνητρα για στοχευμένη αλιεία των συγκεκριμένων ειδών και συνολικό σχέδιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.