menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Εφιαλτικές αναµνήσεις

Σήφης Χιωτάκης
Σήφης Χιωτάκης
0

«…Η συνεργασία με τον κατακτητή, εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ταμπού, λόγω της διαχρονικής άρνησης του ελληνικού κράτους, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας να αναμετρηθεί με το δύσκολο παρελθόν….» Μ. Χαραλαμπίδης «ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ»

Και ξαφνικά µια δηµοπρασία φωτογραφιών που πιθανώς τραβήχτηκαν από Γερµανό αξιωµατικό από την εκτέλεση των διακοσίων στην Καισαριανή µας ξαναφέρνει µνήµες. Οι 200 της Καισαριανής ήταν πολιτικοί κρατούµενοι, κοµµουνιστές, φυλακισµένοι στο Χαϊδάρι.

Μνήµες που µας υπενθυµίζουν τη βαρβαρότητα των Γερµανών κατακτητών. Τους εκτελούσαν ανά 20, όπου εξανάγκαζαν τους επόµενους πριν εκτελεστούν να µαζεύουν τα πτώµατα των συντρόφων τους και να τα τοποθετούν στα αυτοκίνητα. ∆υστυχώς την αναλγησία του γερµανικού κράτους υπό τη µορφή της οικονοµικής βίας τη ξαναζήσαµε την εποχή των µνηµονίων.

-Μνήµες που µας πληγώνουν ακόµα όµως πιο πολύ για την κτηνωδία των δικών µας ανθρώπων που συνεργάστηκαν µε τους κατακτητές. Στην προκήρυξη των Γερµανικών Αρχών για την εκτέλεση των 200 κοµµουνιστών ως αντίποινα για τη δολοφονία του Γερµανού στρατηγού έκαναν γνωστό ότι συνεργάτες των δυνάµεων κατοχής, Έλληνες εθελοντές, µε πρωτεργάτη τον συνταγµατάρχη ∆. Παπαδόγγονα είχαν ήδη εκτελέσει 100 κοµµουνιστές µε δική τους πρωτοβουλία στην Πελοπόννησο. Παράλληλα µε τη γερµανική κατοχή υπήρξε και η ελληνική κατοχή που ξεκίνησε από τους Έλληνες στρατηγούς µέλη της πρώτης κυβέρνησης συνεργασίας µε τον κατακτητή ακολουθούµενοι από γνωστούς Έλληνες επιχειρηµατίες και από την ηγετική οµάδα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

-Μνήµες που σε κάνουν να αγανακτείς γιατί στην περίπτωση της χώρας µας κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους δεν πλήρωσαν σύµφωνα µε το διεθνές και το ηθικό δίκαιο για τα εγκλήµατα πολέµου, τις λεηλασίες και τις προδοσίες που διέπραξαν στη χώρα µας. Με τη λήξη του πολέµου οι κατακτητές αρνήθηκαν να πληρώσουν τα οφειλόµενα και οι µετακατοχικές κυβερνήσεις ανεξήγητο γιατί δεν το απαίτησαν και επιπλέον στα ειδικά δικαστήρια στις δίκες παρωδία για τους συνεργάτες των Γερµανών για το µετακατοχικό κράτος µε τους εκπροσώπους του στη δικαστική εξουσία η απαίτηση του Ελληνικού λαού για κάθαρση από τα µιάσµατα ερχόταν σε δεύτερη µοίρα. Στα δικαστήρια τότε το µετράρι ήταν ο αντικοµµουνισµός των δωσίλογων και όχι η συνεργασία τους µε τους κατακτητές. Το αίσθηµα της αδικίας συνεχίζει να υπάρχει ακόµα και σήµερα από έναν λαό που υπέφερε τόσο πολύ από τις κτηνωδίες όχι µόνο του κατακτητή αλλά και από αυτούς που συνεργάστηκαν µαζί του και οι οποίοι δεν τιµωρήθηκαν ποτέ. Προς επαλήθευση της ατιµωρησίας από τις 20.000 µηνύσεις µόνο σε Αθήνα και Πειραιά περίπου το 85% απαλλάχθηκαν µε την έκδοση βουλευµάτων και από αυτούς που δικάστηκαν το 70% αθωώθηκε. Τελικά οι καταδικασθέντες έφτασαν τους 300 µε ελαφριές ποινές και 2 εκτελέστηκαν.

Όλα αυτά ξανάρχονται στην επιφάνεια γροθιά στη συλλογική µνήµη µε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την εκτέλεση των 200 κοµµουνιστών στην Καισαριανή. Μέχρι τώρα ξέραµε αυτή την κτηνωδία των κατακτητών µόνο από αφηγήσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει την αποφασιστικότητα και την ανδρεία αυτών των πατριωτών. Ήταν αυτοί που εναντιώθηκαν στη στυγνή δικτατορία του Μεταξά τους οποίους η κυβέρνηση Τσουδερού παρά τις εκκλήσεις δεν τους απελευθέρωσε όταν διέφυγε στο εξωτερικό αλλά τους άφησε περίπου 2000 έρµαια στους κατακτητές µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλοι να εκτελεστούν.

Το ελληνικό κράτος αν και γνώριζε τι σηµαίνει παράδοση Ελλήνων κοµµουνιστών στους ναζιστές αρνήθηκε να τους απελευθερώσει όλοι τους πολιτικοί κρατούµενοι που θα συνέχιζαν τον αγώνα εναντίον του κατακτητή. Πιθανώς γιατί οι κατοχικές και µετακατοχικές κυβερνήσεις αντιµετώπιζαν περισσότερο τους κοµµουνιστές σαν εχθρούς της πατρίδας από τα κατοχικά στρατεύµατα. Τώρα πως µου δηµιουργείται η εντύπωση παρατηρώντας το φωτογραφικό υλικό ότι η πιο επώδυνη εκτέλεση για αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτή από τους συµπατριώτες τους συνεργάτες των Γερµανών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum