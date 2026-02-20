Εφιαλτικές αναµνήσεις

«…Η συνεργασία με τον κατακτητή, εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ταμπού, λόγω της διαχρονικής άρνησης του ελληνικού κράτους, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας να αναμετρηθεί με το δύσκολο παρελθόν….» Μ. Χαραλαμπίδης «ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ»

Και ξαφνικά µια δηµοπρασία φωτογραφιών που πιθανώς τραβήχτηκαν από Γερµανό αξιωµατικό από την εκτέλεση των διακοσίων στην Καισαριανή µας ξαναφέρνει µνήµες. Οι 200 της Καισαριανής ήταν πολιτικοί κρατούµενοι, κοµµουνιστές, φυλακισµένοι στο Χαϊδάρι.

–Μνήµες που µας υπενθυµίζουν τη βαρβαρότητα των Γερµανών κατακτητών. Τους εκτελούσαν ανά 20, όπου εξανάγκαζαν τους επόµενους πριν εκτελεστούν να µαζεύουν τα πτώµατα των συντρόφων τους και να τα τοποθετούν στα αυτοκίνητα. ∆υστυχώς την αναλγησία του γερµανικού κράτους υπό τη µορφή της οικονοµικής βίας τη ξαναζήσαµε την εποχή των µνηµονίων.

-Μνήµες που µας πληγώνουν ακόµα όµως πιο πολύ για την κτηνωδία των δικών µας ανθρώπων που συνεργάστηκαν µε τους κατακτητές. Στην προκήρυξη των Γερµανικών Αρχών για την εκτέλεση των 200 κοµµουνιστών ως αντίποινα για τη δολοφονία του Γερµανού στρατηγού έκαναν γνωστό ότι συνεργάτες των δυνάµεων κατοχής, Έλληνες εθελοντές, µε πρωτεργάτη τον συνταγµατάρχη ∆. Παπαδόγγονα είχαν ήδη εκτελέσει 100 κοµµουνιστές µε δική τους πρωτοβουλία στην Πελοπόννησο. Παράλληλα µε τη γερµανική κατοχή υπήρξε και η ελληνική κατοχή που ξεκίνησε από τους Έλληνες στρατηγούς µέλη της πρώτης κυβέρνησης συνεργασίας µε τον κατακτητή ακολουθούµενοι από γνωστούς Έλληνες επιχειρηµατίες και από την ηγετική οµάδα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

-Μνήµες που σε κάνουν να αγανακτείς γιατί στην περίπτωση της χώρας µας κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους δεν πλήρωσαν σύµφωνα µε το διεθνές και το ηθικό δίκαιο για τα εγκλήµατα πολέµου, τις λεηλασίες και τις προδοσίες που διέπραξαν στη χώρα µας. Με τη λήξη του πολέµου οι κατακτητές αρνήθηκαν να πληρώσουν τα οφειλόµενα και οι µετακατοχικές κυβερνήσεις ανεξήγητο γιατί δεν το απαίτησαν και επιπλέον στα ειδικά δικαστήρια στις δίκες παρωδία για τους συνεργάτες των Γερµανών για το µετακατοχικό κράτος µε τους εκπροσώπους του στη δικαστική εξουσία η απαίτηση του Ελληνικού λαού για κάθαρση από τα µιάσµατα ερχόταν σε δεύτερη µοίρα. Στα δικαστήρια τότε το µετράρι ήταν ο αντικοµµουνισµός των δωσίλογων και όχι η συνεργασία τους µε τους κατακτητές. Το αίσθηµα της αδικίας συνεχίζει να υπάρχει ακόµα και σήµερα από έναν λαό που υπέφερε τόσο πολύ από τις κτηνωδίες όχι µόνο του κατακτητή αλλά και από αυτούς που συνεργάστηκαν µαζί του και οι οποίοι δεν τιµωρήθηκαν ποτέ. Προς επαλήθευση της ατιµωρησίας από τις 20.000 µηνύσεις µόνο σε Αθήνα και Πειραιά περίπου το 85% απαλλάχθηκαν µε την έκδοση βουλευµάτων και από αυτούς που δικάστηκαν το 70% αθωώθηκε. Τελικά οι καταδικασθέντες έφτασαν τους 300 µε ελαφριές ποινές και 2 εκτελέστηκαν.

Όλα αυτά ξανάρχονται στην επιφάνεια γροθιά στη συλλογική µνήµη µε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την εκτέλεση των 200 κοµµουνιστών στην Καισαριανή. Μέχρι τώρα ξέραµε αυτή την κτηνωδία των κατακτητών µόνο από αφηγήσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει την αποφασιστικότητα και την ανδρεία αυτών των πατριωτών. Ήταν αυτοί που εναντιώθηκαν στη στυγνή δικτατορία του Μεταξά τους οποίους η κυβέρνηση Τσουδερού παρά τις εκκλήσεις δεν τους απελευθέρωσε όταν διέφυγε στο εξωτερικό αλλά τους άφησε περίπου 2000 έρµαια στους κατακτητές µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλοι να εκτελεστούν.

Το ελληνικό κράτος αν και γνώριζε τι σηµαίνει παράδοση Ελλήνων κοµµουνιστών στους ναζιστές αρνήθηκε να τους απελευθερώσει όλοι τους πολιτικοί κρατούµενοι που θα συνέχιζαν τον αγώνα εναντίον του κατακτητή. Πιθανώς γιατί οι κατοχικές και µετακατοχικές κυβερνήσεις αντιµετώπιζαν περισσότερο τους κοµµουνιστές σαν εχθρούς της πατρίδας από τα κατοχικά στρατεύµατα. Τώρα πως µου δηµιουργείται η εντύπωση παρατηρώντας το φωτογραφικό υλικό ότι η πιο επώδυνη εκτέλεση για αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτή από τους συµπατριώτες τους συνεργάτες των Γερµανών.