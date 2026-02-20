Εφετείο Χανίων: 26 Φεβρουαρίου η δίκη για το καυστικό υγρό

Επιστρέφουν στα έδρανα του Εφετείου Χανίων οι τρεις καταδικασθέντες για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος ενός 28χρονου σήμερα ρεθυμνιώτη στις 31 Ιουλίου του 2024.

Οι τρεις άντρες, που παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές, είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων. Οι δύο καταδικάστηκαν για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και σύσταση συμμορίας και ο τρίτος για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις. Το δικαστήριο είχε αποφασίσει συνολική ποινή 7 χρόνια και 7 μήνες για τους δύο πρώτους και 8 χρόνια και 7 μήνες για τον τρίτο κατηγορούμενο, χωρίς αναστολή.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 31 Ιουλίου του 2024, όταν ο νεαρός Ρεθυμνιώτης δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό, την ώρα που πήγαινε στην δουλειά του, από δύο άτομα που τον πλησίασαν με μία μηχανή και πέταξαν στο πρόσωπο του καυστικό υγρό, με αποτέλεσμα ο νεαρός να υποστεί ζημιά στο μάτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: δύο ως φυσικοί αυτουργοί και ένας ως ηθικός αυτουργός.

Η δίκη στο Εφετείο Χανίων έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι της επίθεσης με το καυστικό υγρό ακολούθησε μία ακόμα πιο αποτρόπαια επίθεση, αυτή σε βάρος του πατέρα του θύματος, ενάμιση μήνα αργότερα.

Τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2024, ο πατέρας του θύματος, σήμερα 72 ετών, δέχθηκε δολοφονική επίθεση μέσα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του στα ορεινά του χωριού Βιλανδρέδο.

Είναι μια υπόθεση ανεξιχνίαστη, με την Ασφάλεια Ρεθύμνου να εξακολουθεί να ψάχνει τον δράστη ή τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

Τότε ο δράστης είχε πυροβολήσει τον 72χρονο, τον είχε χτυπήσει και του είχε κόψει τη γλώσσα. Δυστυχώς, ο 72χρονος πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας παραλύσει από την μέση και κάτω. Σύμφωνα με ανθρώπους της οικογένειας του, είναι συνεχώς υπό ιατρική παρακολούθηση, είναι πολύ συχνές οι νοσηλείες του σε νοσοκομείο, αφού έμεινε μάλιστα για πάρα πολλούς μήνες σε κέντρο αποκατάστασης και όλοι περιμένουν την δικαίωση με τον εντοπισμό και την καταδίκη του δράστη ή των δραστών.