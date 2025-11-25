menu
ΕΕΤΑΑ: Οριστικά αποτελέσματα της Β’ πρόσκλησης για τους παιδικούς σταθμούς

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Β’ πρόσκλησης του προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2025-2026.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γονείς με αυξημένα οικογενειακά εισοδήματα – κυρίως πολύτεκνους – προκειμένου να εξυπηρετηθούν βρέφη και προ-νήπια για τη φιλοξενία τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Τα οριστικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi. eetaa.gr), η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 6.497 και λαμβάνουν voucher 6.083 παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας (Βρέφη και προ-νήπια), για την εγγραφή τους σε σταθμούς όλων των κατηγοριών.

