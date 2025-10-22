ΕΕΚΕ:«Δικαίωμα στη Στέγαση: Ώρα για Προστασία και Πραγματικές Λύσεις»

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, συμμετοχικής και δίκαιης στεγαστικής πολιτικής αποτελεί ανάγκη, όχι μόνο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας, όπως επισήμαναν οι ομιλητές στην χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) με θέμα «Δικαίωμα στη Στέγαση: Ώρα για Προστασία και Πραγματικές Λύσεις».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Info Fest της ΓΣΕΕ και στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από την ΕΕΚΕ ένα σύνολο έξι παρεμβάσεων που στοχεύουν στη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη μέσα από ρεαλιστικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα. Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

– Αύξηση της προσφοράς κατοικιών μακροχρόνιας ενοικίασης μέσω φορολογικών κινήτρων και ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης.

– Υποβοήθηση επαναγοράς κατοικίας από πολίτες που έχασαν το σπίτι τους λόγω πλειστηριασμών.

– Αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ για φοιτητές, υπερήλικες και εργαζόμενους εκτός έδρας.

– Ενίσχυση οικοδομικών συνεταιρισμών για την κατασκευή προσιτών νεόδμητων κατοικιών.

– Αξιοποίηση μεγάλων αστικών διαμερισμάτων μέσω μοντέλων συγκατοίκησης ειδικών ομάδων.

– Εξισορρόπηση μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, με κίνητρα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Δημόσια περιουσία και κοινωνική κατοικία

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της δημόσιας ιδιοκτησίας προς όφελος της κοινωνικής κατοικίας. Όπως ανέφερε, η κοινωνική διάσταση χάνεται χωρίς την παράλληλη επανίδρυση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και τη δημιουργία Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Παράλληλα, πρότεινε τη σύσταση Εκπροσωπευτικού Συμβουλίου Στέγης, υπό την αιγίδα της δημόσιας διοίκησης και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ενώ σημείωσε πως η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο Παναγιώτης Καλόφωνος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος καταναλωτών της ΕΕΚΕ, αναφέρθηκε στο εισόδημα των μισθωτών σε σύγκριση με το κόστος στέγασης και με τις δυνατότητες λήψης, εξυπηρέτησης ή και ρύθμισης των δανείων, επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, σημείωσε ότι το 47,3% των ελληνικών νοικοκυριών αδυνατεί να πληρώσει ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου, ενώ το 71,9% των νέων 18-34 ετών εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του.

«Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, θα αναπτύσσει κοινωνική κατοικία και θα αξιοποιεί τα αδρανή ακίνητα με φορολογικά κίνητρα και διαφάνεια», τόνισε.

Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και CEO της Krama Property, ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής δημόσιας κατοικίας ως εργαλείου κοινωνικής συνοχής. Τόνισε ότι χιλιάδες δημόσια ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα και πρότεινε συγκεκριμένα κίνητρα για την ανακαίνιση και αξιοποίηση κενών ακινήτων, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων.

Ο Γιώργος Μελισσάρης, νομικός σύμβουλος της ΕΕΚΕ, ανέδειξε τις νομικές διαστάσεις του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι το κατοχυρωμένο αυτό δικαίωμα, καταπατάται, εφόσον το υψηλό κόστος στερεί την πρόσβαση στην στέγη σε ευάλωτα αλλά και μη ευάλωτα νοικοκυριά, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και στη χώρα μας.