ΕΕ: Τελική έγκριση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έδωσαν την τελική έγκριση στο σχέδιο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027 επιτρέποντας έτσι την μετατροπή του σε νόμο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ενωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκριναν το μέτρο σε συνάντηση στις Βρυξέλλες σήμερα. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά.

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο απαιτούσε έγκριση από ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών ώστε να ξεπεραστεί η αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας και επιθυμούν να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος επιτρέπει την μετατόπιση αυτής της προθεσμίας μέχρι το αργότερον την 1η Νοεμβρίου 2027, αν μια χώρα δυσκολεύεται να πληρώσει τις αποθήκες φυσικού αερίου με προμήθειες εκτός Ρωσίας πριν από την χειμερινή περίοδο.

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.