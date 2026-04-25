ΕΕ: Παράταση της προειδοποίησης για πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Ο Οργανισμός Ασφάλειας αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) παρατείνει την προειδοποίηση κατά μία εβδομάδα, ως την 1η Μαΐου προς τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν το μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, επικαλούμενος «κινδύνους για την πολιτική αεροπορία» και αβεβαιότητα σχετικά με την εκεχειρία με το Ιράν.

«Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2026, παρατάθηκε», δήλωσε ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA). «Ωστόσο, η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη και ως εκ τούτου απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση για να αξιολογηθεί εάν οδηγεί σε βιώσιμη μείωση του κινδύνου για την πολιτική αεροπορία»., σύμφωνα με την ανακοίνωση.