Διεθνή

ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να υποβάλει το εθνικό σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και ακόμη 16 κρατών-μελών, επειδή δεν υπέβαλαν τα εθνικά προσχέδια ανακαίνισης κτιρίων (ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα ΕΣΑΚ αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού των κρατών μελών σε κτίρια υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικά και απανθρακοποιημένα έως το 2050. Κατά την Επιτροπή, τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Η έγκαιρη υποβολή των προσχεδίων επιτρέπει στην Επιτροπή να προβεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση της στρατηγικής κάθε κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οριστικοποιημένα σχέδια είναι εφαρμόσιμα και ευθυγραμμισμένα με τους επικαιροποιημένους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Η Επιτροπή καλεί τώρα την Ελλάδα και τα υπόλοιπα 16 κράτη μέλη να υποβάλουν τα προσχέδιά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, έχοντας προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

