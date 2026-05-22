menu
22.7 C
Chania
Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Εδώ Λιλιπούπολη»: Τραγούδια από τη θρυλική εκπομπή στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 13.00 στην αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης” η παιδική χορωδία του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει ιστορικά μουσικά κομμάτια από τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή “Εδώ Λιλιπούπολη” που μεταδόθηκε από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μεταξύ των ετών 1977 έως και 1980.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε με απλό εκπαιδευτικό χαρακτήρα για παιδιά (όχι παιδιάστικη) και εξελίχθηκε σε μία ανατρεπτική και σατιρική εκπομπή ,πρωτοποριακή για την εποχή, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής και ακροαματικότητας, “καμωμένη για μικρά και μεγάλα παιδιά και έξυπνους μεγάλους”. Την επιμέλεια του σεναρίου είχε η Μαριανίνα Κριεζή και την μουσική συνέθεσαν  σπουδαίοι μουσικοί, ο Νίκος Κυπουργός,ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος η Λένα Πλάτωνος,  ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Τάσος Καρακατσάνης, έχοντας την υποστήριξη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και δημιουργού Μάνου Χατζιδάκι που διηύθυνε τότε τον ραδιοφωνικό σταθμό. Μέσα από την εκδήλωση αυτή το Βενιζέλειο Ωδείο επιδιώκει τα παιδιά της χορωδίας να γνωρίσουν,να διδαχτούν και να τραγουδήσουν μερικά από τα ιδιαίτερα  ιστορικά μουσικά κομμάτια που ξεχωρίζουν για την ποιότητα τους, και έχουν επιδράσει διαχρονικά στη σύνθεση τραγουδιών για παιδιά,  οι δε  μεγαλύτεροι  να τα επαναφέρουν στη μνήμη τους σιγοτραγουδώντας τα μαζί τους. Την  διδασκαλία της παιδικής χορωδίας έχει η καθηγήτρια Μαρία Κουτουλάκη.Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ,το μαθητικό κιθαριστικό σύνολο του ωδείου σε διδασκαλία της καθηγήτριας Πηνελόπης Κομποράκη, καθώς επίσης και μαθητές από το παιδικό-εφηβικό θεατρικό εργαστήρι του ωδείου σε διδασκαλία της καθηγήτριας Μαρίας Λεκάκη. Θα συνοδεύσουν οι καθηγητές του ωδείου Μιχάλης Κουμουτσάκος στο πιάνο και  Κωνσταντίνος Αλέξι Έντμοντ στο βιολί. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης έχει ο αρχιμουσικός καλλιτεχνικός διευθυντής του ωδείου Γιώργος Αραβίδης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 19.30 στον ίδιο χώρο το εργαστήρι δημιουργικής γραφής του Ωδείου διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “Παρουσίαση επί Σκηνής Γραφής και Ανάγνωσης… αλλιώς”. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα διαβάσουν τις ιστορίες τους αλλιώς… θα παρουσιαστούν τα κείμενά τους μέσα από μία επιτελεστική προσέγγιση όπου η ανάγνωση συναντά το σώμα και το χώρο. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη γραφή ως μία ανοιχτή διαδικασία προσβάσιμη σε όλους, έξω από την ιδέα της “ελίτ” δημιουργίας. Συντονισμός Ειρήνη Γκούβα Φιλόλογος ΜΠΣ ΕΑΠ-ΠΔΜ .Είσοδος για το κοινό για τις δύο εκδηλώσεις είναι Ελεύθερη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum