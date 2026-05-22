«Εδώ Λιλιπούπολη»: Τραγούδια από τη θρυλική εκπομπή στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 13.00 στην αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης” η παιδική χορωδία του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει ιστορικά μουσικά κομμάτια από τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή “Εδώ Λιλιπούπολη” που μεταδόθηκε από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μεταξύ των ετών 1977 έως και 1980.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε με απλό εκπαιδευτικό χαρακτήρα για παιδιά (όχι παιδιάστικη) και εξελίχθηκε σε μία ανατρεπτική και σατιρική εκπομπή ,πρωτοποριακή για την εποχή, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής και ακροαματικότητας, “καμωμένη για μικρά και μεγάλα παιδιά και έξυπνους μεγάλους”. Την επιμέλεια του σεναρίου είχε η Μαριανίνα Κριεζή και την μουσική συνέθεσαν σπουδαίοι μουσικοί, ο Νίκος Κυπουργός,ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Τάσος Καρακατσάνης, έχοντας την υποστήριξη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και δημιουργού Μάνου Χατζιδάκι που διηύθυνε τότε τον ραδιοφωνικό σταθμό. Μέσα από την εκδήλωση αυτή το Βενιζέλειο Ωδείο επιδιώκει τα παιδιά της χορωδίας να γνωρίσουν,να διδαχτούν και να τραγουδήσουν μερικά από τα ιδιαίτερα ιστορικά μουσικά κομμάτια που ξεχωρίζουν για την ποιότητα τους, και έχουν επιδράσει διαχρονικά στη σύνθεση τραγουδιών για παιδιά, οι δε μεγαλύτεροι να τα επαναφέρουν στη μνήμη τους σιγοτραγουδώντας τα μαζί τους. Την διδασκαλία της παιδικής χορωδίας έχει η καθηγήτρια Μαρία Κουτουλάκη.Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ,το μαθητικό κιθαριστικό σύνολο του ωδείου σε διδασκαλία της καθηγήτριας Πηνελόπης Κομποράκη, καθώς επίσης και μαθητές από το παιδικό-εφηβικό θεατρικό εργαστήρι του ωδείου σε διδασκαλία της καθηγήτριας Μαρίας Λεκάκη. Θα συνοδεύσουν οι καθηγητές του ωδείου Μιχάλης Κουμουτσάκος στο πιάνο και Κωνσταντίνος Αλέξι Έντμοντ στο βιολί. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης έχει ο αρχιμουσικός καλλιτεχνικός διευθυντής του ωδείου Γιώργος Αραβίδης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 19.30 στον ίδιο χώρο το εργαστήρι δημιουργικής γραφής του Ωδείου διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “Παρουσίαση επί Σκηνής Γραφής και Ανάγνωσης… αλλιώς”. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα διαβάσουν τις ιστορίες τους αλλιώς… θα παρουσιαστούν τα κείμενά τους μέσα από μία επιτελεστική προσέγγιση όπου η ανάγνωση συναντά το σώμα και το χώρο. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη γραφή ως μία ανοιχτή διαδικασία προσβάσιμη σε όλους, έξω από την ιδέα της “ελίτ” δημιουργίας. Συντονισμός Ειρήνη Γκούβα Φιλόλογος ΜΠΣ ΕΑΠ-ΠΔΜ .Είσοδος για το κοινό για τις δύο εκδηλώσεις είναι Ελεύθερη.