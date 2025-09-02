menu
Τρίτη Γνώμη

∆.Ε.Θ. ‘‘Η κωλυµβήθρα του Σιλωάµ’’

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
Σε τεντωµένο σκοινί φαίνεται πώς ακροβατεί ή κυβέρνηση µε την παρουσία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της συµπρωτεύουσας µε όλο του το Υπ. Συµβούλιο, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις παραγωγικών και επιστηµονικών φορέων, πριν την έναρξη της ∆.Ε.Θ.
Έδωσε το ‘‘παρών’’ κόντρα στα σενάρια, που κυκλοφορούν για αλλαγές του εκλογικού νόµου ή της αναθεώρησης του Συντάγµατος, στοχεύοντας σε µια τρίτη τετραετία. Ευκαιρία για την κυβέρνηση µε τις παροχές, πού θ’ ανακοινωθούν, να ανατρέψει το υπάρχον αρνητικό κλίµα.
Τέτοιες παρεµβάσεις µε στοχευµένα µέτρα θεωρείται ότι θ’ ανακουφίσουν κοινωνικά στρώµατα, χωρίς να είναι βέβαιη η αναστρέψιµη κατάσταση.
Το µόνο που διευκολύνει τη Ν.∆., είναι η πολυδιάσπαση της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς και το ότι τα πρόσωπα των αντιπολιτευοµένων κοµµάτων δεν πείθουν ότι θα φέρουν την αλλαγή «στην γκρίζα ζώνη των δηµοσκοπήσεων».
Όποιες παροχές ανακοινωθούν, υπογραµµίζεται ότι θα έχουν µόνιµο χαρακτήρα µε αποδέκτες τη µεσαία τάξη και τιµές στην υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στην Ε.Ε. και γενικά στον µεσογειακό χώρο.
Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας τα λάθη τής κυβέρνησής του, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, τα Τέµπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια, προσπαθεί να τα διορθώσει και τα «µεγάλα ψάρια», που έπεσαν στην τσιµπίδα των ελεγκτικών µηχανισµών να τιµωρηθούν.
Θεωρεί δε εύλογη την αυτοδυναµία της Ν.∆. και ξεκαθάρισε ότι νοµοτελειακά το κόµµα του θα κερδίσει την τρίτη 4ετία παρά την απήχηση της πτώσης του κάτω απ’ το 20%.
Οι ελαφρύνσεις προορίζονται για ενίσχυση 3,5 εκ. φορολογουµένων και συνταξιούχων µε εισόδηµα πάνω από 10.000 € τον χρόνο και για αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος.
Η ενίσχυση των εισοδηµάτων της µεσαίας τάξης που εδώ και δεκαετίες πληρώνει τους περισσότερους φόρους και η προοπτική βελτιωµένης φορολογικής κλίµακας είναι τα µεγάλα ατού της κυβέρνησης, να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία.
Οι µισθωτοί και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από το 2016 κι ύστερα, θα δουν τις αλλαγές από τον Ιανουάριο 2026.
Θα περιορισθεί η µηνιαία παρακράτηση, ενώ άλλες ελαφρύνσεις θα γίνουν ορατές µε την εκκαθάριση των δηλώσεων του 2027.
Πιο σωστό θα ήταν οι πανηγυρισµοί των αρµοδίων κυβερνητικών παραγόντων περί προόδου και ανάπτυξης, να ήσαν πιο συνετοί, γιατί οι πολίτες έπαψαν να τρώνε «κουτόχορτο»!

