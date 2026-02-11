Εµπορικό «µπαζούκα»

Ενοχλήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απ’ τους λεονταρισµούς του Τραµπ που είπαν ότι θα χρησιµοποιήσουν το οικονοµικό όπλο «Εµπορικό Μπαζούκα», αν βάλει µονοµερώς χέρι στη Γροιλανδία. Μεταφορικά «µπαζούκα» είναι ένα εργαλείο αντι- εξαναγκαστικό που σχεδιάστηκε απ’ την Ε.Ε. ενάντια στον επιθετικό οικονοµικό εκβιασµό τρίτων χωρών, που θα προκαλούσαν χώρα µέλους ν’ αλλάξει πολιτική και να προβεί σε λήψη αποφάσεων απεµπολώντας κυριαρχικά της δικαιώµατα.

Το «Μπαζούκα», που υιοθετήθηκε απ’ την Ε.Ε. το 2025, είναι ένας µηχανισµός που δύναται να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονοµικού εξαναγκασµού και αποπειράται ν’ ασκήσει πίεση µέσω εµπορικών συναλλαγών. Όπως για παράδειγµα οι απειλές Τραµπ να επιβάλει τελωνειακούς δασµούς σε οκτώ αγαθά ευρωπαϊκών χωρών, µέχρι να επιτευχθεί η πλήρης αγορά της Γροιλανδίας, για την οποία υπάρχει διένεξη µεταξύ Ε.Ε. και Αµερικής.

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την εφαρµογή του όρου «Εµπορικό Μπαζούκα» Anti-Correction Instrument (A.C.I.). Θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στον διάλογο µε τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας να ενεργοποιήσουν άµεσα και επίπονα µέτρα, τα οποία ανέρχονται σε κόστος 93 δισ.€, αν ο Τραµπ υλοποιήσει τις απειλές του.

Οι απειλές Τραµπ, τελευταίως, είναι η επιβολή δασµών λόγω Γροιλανδίας. Τα πιθανά αντίµετρα της Ε.Ε. θα οδηγούσαν σε µακροοικονοµικές δυσχέρειες και θα αποδυνάµωναν τις δύο οικονοµίες. Οι δασµοί είναι «πληγή». Αυξάνουν τις τιµές, µειώνουν την ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων και πλήττει τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Αλλά και η Συµφωνία Mercosur δεν αφήνει περιθώρια επιβίωσης των ελληνικών προϊόντων. Τα «βλήµατα» απ’ το εµπορικό «Μπαζούκα» είναι επικίνδυνα και η πυροδότησή τους είναι µια σύνθετη διαδικασία που η εφαρµογή της χρήζει ακόµα και κοινοβουλευτική έγκριση από χώρες µέλη της Ε.Ε., αν ήθελαν να τα χρησιµοποιήσουν.

Τέτοιου είδους «βλήµατα» είναι η απαγόρευση εισαγωγών ή εξαγωγών αγαθών, ο αποκλεισµός δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών, η κατάργηση δικαιωµάτων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και ο περιορισµός χορήγησης αδειών λειτουργίας επενδυτικών προγραµµάτων.

Αυτά δεν γίνονται απερίσπαστα χωρίς σοβαρότητα, αν και θα ήταν δικαιολογηµένα λόγω του αλλοπρόσαλλου ενοίκου του Λευκού Οίκου, που θ’ αποτελούσαν κλυδωνισµό στην αµερικανική, ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.