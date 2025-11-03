menu
Ε.Π.ΑΘΛ.Α: «Υπάρχουν αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στους συγκεκριμένους αγώνες»

Οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι-άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Super League, βρίσκονται ήδη υπό έρευνα από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, κατόπιν αναφορών για ύποπτο στοιχηματισμό. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ε.Π.ΑΘΛ.Α, με αφορμή τις δηλώσεις του Σουηδού πρώην παίκτη του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, που κατήγγειλε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν «στημένοι». Από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας τονίζεται ότι οι καταγγελίες του ποδοσφαιριστή λαμβάνονται υπόψη, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός εισαγγελέας.

Η σχετική ανακοίνωση: «Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν. Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».

