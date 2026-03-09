Ε. Μακρόν: «Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη» – Κυρ. Μητσοτάκης: «Δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη»

«Από εδώ, από την Κύπρο, μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» τόνισε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο.

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυρή, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες, αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.

«Γι’ αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα. Δυο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μια το καμάρι του ελληνικού στόλου η φρεγάτα Κίμωνας και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο. Και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπε, αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου» είπε

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην βοήθεια της Γαλλίας είπε:

«Αλλά, αγαπητέ Εμανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς η φίλη Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου».

«Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη, και αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία που ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφο 7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μετά τις κοινές δηλώσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επισκέφτηκαν το υπόστεγο που σταθμεύουν τα ελληνικά F-16, όπου χαιρέτησαν και συνομίλησαν με τους χειριστές τους.

«Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή»

«Γιατί αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές; Άρα τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Και επιμένω και εγώ, όπως είπε και ο Νίκος και ο Εμανουέλ, ότι οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Δέσμευση βεβαίως η οποία ισχύει και για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας αλλά και της ασφάλειας όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων» τόνισε.

«Η ευρωπαϊκή επιχείρηση ”Ασπίδες” αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό. Αλλά θα προσθέσω και εγώ τη δικιά μου φωνή προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την επιχείρηση ”Ασπίδες” με περισσότερα πλωτά μέσα. Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουμε πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη. Προφανώς και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες συρράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών. Επισημαίνω συνεπώς ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε ενδεχομένως και σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για την δική μας περιοχή, για την Κύπρο, την Ελλάδα, την Μεσόγειο συνολικά μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές» προσέθεσε.

«Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα κάλεσε όλα τα μέλη στον δρόμο της διπλωματίας, μια θέση στην οποία επιμένουμε. Οι αρχές μας είναι ξεκάθαρες. Το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και ιδίως του Λιβάνου» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης αναφερόμενος στους Έλληνες που θέλουν να επαναπατριστούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι επιχειρούν και θέλουν, επιθυμούν να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές έχουν ήδη επαναπατριστεί. Είναι εκτός ζώνης κινδύνου και θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν. Όμως θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο στον Λίβανο. Να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου. Να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, ειδικά στο Μότιο Λίβανο. Πιστεύω, άλλωστε, ότι η χώρα αυτή θα συναντηθεί με το μέλλον που της αξίζει μόνο όταν ο ίδιος ο λαός της θέσει το συμφέρον της πάνω από τις σκοπιμότητες άλλων δυνάμεων που τη θέλουν στην υπηρεσία τους».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον κυπριακό ελληνισμό λέγοντας: «Αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι, όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε πολλοί, γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο».

Εμ. Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε».

Ο κ. Μακρόν σημείωσε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με ντρόουν μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Τέλος, είπε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ν. Χριστοδουλίδης: Η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία τους, τόνισε στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, ότι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την σταθερότητα στην περιοχή.

«Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. «Αγαπητέ Κυριάκο δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους που η παρουσία των F-16 και των δυο φρεγατών συγκίνησαν όλους μας, και ανέδειξαν του ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο είπε ότι η ανταπόκριση του με τη φρεγάτα και το αντιαεροπορικό σύστημα Μιστράλ, απέδειξε ότι η Γαλλία είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κύπρου. Είπε επίσης ότι αυτή η αλληλεγγύη αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα.

«Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι’ αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

