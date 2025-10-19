Ε. Κουστουρίτσα από τα Χανιά: Υπολογίζω στο ευρωπαϊκό σινεμά – Μην βλέπετε πλατφόρμες

Να δουν παλιό κινηματογράφο, να πηγαίνουν σε φεστιβάλ, να μην βλέπουν υλικό από τις μεγάλες πλατφόρμες, ήταν η παραίνεση του Εμίρ Κουστουρίτσα που βρίσκεται στα Χανιά ως τιμώμενο πρόσωπο στο Chania Film Festival.

Ο μεγάλος Σέρβος δημιουργός μίλησε για σχεδόν μιάμιση ώρα σε δημοσιογράφους και πολίτες, δέχτηκε και απάντησε ερωτήσεις για όλα τα ζητήματα εκφράζοντας τις σκέψεις και τις ιδέες τους για τον πολιτισμό, τις τέχνες, την πολιτική.

Ειδικότερα στα θέματα που αναφέρθηκε ο Ε. Κουστουρίτσα:

• ΕΛΛΑΔΑ:«Είμαι εθισμένος στην Ελλάδα» παρατήρησε συμπληρώνοντας πως εδώ « οι ρίζες του πολιτισμού είναι ισχυρές. Με ενδιαφέρουν τα πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουμε με τις αναταραχές από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα», επεξηγώντας πως η Ελλάδα έχει φιλοσόφους, επιστήμονες που ξεκίνησαν τα πάντα πριν από χιλιάδες χρόνια και πως κάθε καλοκαίρι βρίσκεται στη Σίφνο για τις διακοπές του.

• ΒΑΛΚΑΝΙΑ: «Εξωτερικοί παράγοντες έχουν δημιουργήσει τις αναταραχές στα Βαλκάνια. Πως εναλλάσσονται η αριστερά και η δεξιά στην Ελλάδα; Όταν θέλουν να αλλάξουν κάτι δραματικά μεγάλο φέρνουν στο πολιτικό προσκήνιο την αριστερά, όταν θέλουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση φέρνουν την δεξιά» ανέφερε σε ερώτηση αναφορικά με την πολιτική κατάσταση στην περιοχή μας.

•ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ:« Κάνω τα πάντα ώστε να βοηθήσω το σινεμά να κινείται παράλληλα με τα Μέσα Ενημέρωσης. Πιστεύω στην τέχνη που δεν είναι αποικιοκρατική, στηρίζοντας ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο πολιτισμός είναι ένας δρόμος για την επιβίωση» ήταν άλλη μια αναφορά του Ε. Κουτσουρίτσα.

• ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ: Υποστήριξε πως σήμερα ο κόσμος είναι χωρισμένος ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν το κίνημα woke και αυτούς που πιστεύουν στις παραδοσιακές αξίες. «Είμαι στην πλευρά αυτών που στηρίζουν τις ανθρώπινες αξίες που μας συνδέουν με το παρελθόν. Που σημαίνει ότι είμαι ένας συντηρητικός αριστερός. Δεν είμαι με την αριστερά του State Department, πιστεύω στην συμπόνια, στην αλληλεγγύη χωρίς ασφαλιστικές εταιρείες, στην ορθόδοξη, χριστιανική βάση της ζωής. Και βρίσκομαι εδώ για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες.»

• ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: Για τις επιθέσεις που δέχεται για τις θέσεις του σχολίασε πως «η ελευθερία φέρνει ευτυχία. Είμαι 70 ετών και κάνω ότι θέλω στη ζωή μου. Αν μου προφέρουν να γίνω ο πρόεδρος της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο ή να γίνω ο πλουσιότερος άνθρωπος δεν θα το αλλάξω με τη ζωή μου. Δεν θέλω να έχω ένα γεύμα στο Κολωνάκι με προσωπικό ασφαλείας, θέλω να χαιρετάω τους ανθρώπους στο δρόμο και να πηγαίνω όπου θέλω και όχι να πηγαίνω σε μέρη που δεν επιθυμώ».

• ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ: Ιδιαίτερη κριτική έκανε στο Χόλιγουντ και στις ταινίες του. Μίλησε μεταξύ άλλων για ένα «φτηνό και επιφανειακό σύστημα αξιών για την ανθρώπινη ζωή. Με μια απλοϊκή διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Το Χόλιγουντ δεν έχει ποτέ πραγματευτεί τις υπαρξιακές αγωνίες της ανθρωπότητας. Κυρίως επικεντρώνεται στο πως να μας διδάσκει να αποδεχόμαστε το θέαμα. Όταν οι… φίλοι μου από τις ΗΠΑ θέλουν να μου επιτεθούν λένε για μένα ότι “είναι Ευρωπαίος δημιουργός”. Για αυτούς ένας Ευρωπαίος δημιουργός είναι ένα χαμηλού επιπέδου video game. Όμως όλοι μπορούμε να πούμε πόσο μεγάλος είναι ο πολιτισμός της Ευρώπης. Ο Φελίνι, ο Αντονιόνι, ο Ταρκόφσκι, ο Βισκόντι,ο Μιχαλκόφ είναι οι σκηνοθέτες που ταυτίζομαι. Είναι τιμή για μένα αυτοί νομίζουν ότι με κατακρίνουν λέγοντας ότι είμαι Ευρωπαίος σκηνοθέτης».

•NETFLIX: Σε ερώτηση μαθητή για το σύγχρονο σινεμά συνέστησε σε αυτόν και σε όλους τους νέους «να μην βλέπετε Netflix , είναι η βασική ιδεολογική ταυτότητα στην οποία δεν ανήκουν οι Έλληνες. Είναι μια πλατφόρμα πιο σημαντική και από το Χόλιγουντ. Το Χόλιγουντ είναι ένα μέρος δημιουργίας ιδεολογίας. Που είναι οι δεκαετίες της δεκαετίες της ΄70 και του ΄80 ; Ενίοτε κάνουν και καλές ταινίες στο Χόλιγουντ, όπως το Nomads , αλλά είναι μια από τις εκατομμύρια ταινίες . Πηγαίνετε στην ταινιοθήκη της Ελλάδας, δείτε παλιές ταινίες , πηγαίνετε στα φεστιβάλ , μην βλέπεται Netflix.» Κάλεσε τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την 7η τέχνη να μεταφέρουν τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα, να μην μιμούνται αλλά να βασίζονται στη δικές τους ιδέες και κατέληξε για το πόσο κακό είναι πως πλέον τα νέα παιδιά δεν μεγαλώνουν στους δρόμους αλλά περνούν το μεγαλύτερο χρόνο τους μπροστά σε οθόνες.

•WOKE ATZENTA: Ο σκηνοθέτης τόνισε ξεκάθαρα ότι είναι αντίθετος στην Woke agenda, λέγοντας πως δημιουργήθηκε από την CIA και ότι αποτελεί μέρος του παγκόσμιου project να καταστρέψει τους μικρούς πολιτισμούς. «Θέλει να προετοιμάσει άτομα απόλυτα χειραγωγήσιμα» είπε, ενώ κάνοντας ένα σχόλιο για την κατάσταση στον κόσμο σημείωσε πως στην Μ. Ανατολή έχουμε ένα πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων, στην Ουκρανία η Ρωσία προσπαθεί να προστατεύσει τη γλώσσα και τη κουλτούρα της και ευχήθηκε η συνάντηση Τραμπ- Πούτιν να έχει αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στο σταμάτημα του πολέμου.

• ΜΟΥΣΙΚΗ: Σε ερώτηση για την άλλη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική ανέφερε πως:«Το σινεμά είναι πιο κοντά στη μουσική από το δράμα. Η κλασσική μουσική επηρέασε περισσότερο το rock n’ roll . Αν ακούσεις Τσαϊκόφσκι θα ακούσεις το 80% των κιθαρίστικων riffs του μοντέρνου rock’ n’ roll.»

• ΠΕΠΕ ΜΟΥΧΙΚΑ: Αναφορικά με τα ντοκιμαντέρ του στάθηκε σε αυτό για τον πρώην πρόεδρο της Ουρουγουάης Πέπε Μουχίκα τον οποίο χαρακτήρισε «τη σημαντικότερη προσωπικότητα που έχω συναντήσει. Τον ρώτησα να πιστεύει τελικά στον Θεό και μου απάντησε ότι “είμαι αρκετά κοντά”.» Υπογράμμισε πως ο Μουχίκα ακολουθούσε τους Στωϊκούς φιλοσόφους , ένα φιλοσοφικό ρεύμα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και πως ο πρώην πρόεδρος έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα «κάνοντας ληστείες σε τράπεζες και παίρνοντας χρήματα από τους πλούσιους. Μπήκε 14 χρόνια φυλακή και στο δεύτερο μέρος της ζωής του έγινε ο καλύτερος πρόεδρος στον κόσμο. Όταν τον ρώτησα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μπεις σε τράπεζα μου απάντησε “μην πας εκεί χωρίς ένα 45αρι”…ενώ δεν ήταν κοντά στη θρησκεία εύκολα θα μπορούσε να γίνει άγιος για τη δράση του»

• ΣΟΥΔΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΣΕΡΒΙΑ: «Το Σάββατο έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στη αμερικανική βάση ενάντια σε όσα γίνονται στη Γάζα, μας θύμισε τις μεγάλες διαδηλώσεις πριν 26χρόνια όταν βομβαρδίζονταν η Σερβία. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν;» ήταν η ερώτηση των “Χ.ν.” στον σκηνοθέτη.

«Όταν η νέα αποικιοκρατική δύναμη αποφασίσει να πάρει σπίτι της τη βάση, όπως τις 880 βάσεις που έχει στον κόσμο, τότε θα είστε πιο ελεύθεροι» απάντησε ο Ε. Κουστουρίτσα, συμπληρώνοντας πως κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό «και η Ρώμη άρχισε να καταρρέει όταν έκαναν επιθέσεις τα άλλα έθνη, αλλά χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια» και πως σίγουρα είναι θετικές οι αντιδράσεις που υπάρχουν.

• ΓΙΑ ΤΟ CHANIA FILM FESTIVAL: Για του λόγους που αποφάσισε να δώσει το παρών σε ένα γεγονός όπως το Chania Film Festival σχολίασε ότι «λατρεύω τα μικρά φεστιβάλ και όταν έκανα το δικό μου ήθελα να σταματήσω την εξάρτηση και τον εγκλωβισμό στο κόκκινο χαλί. Το σινεμά συντηρείται από τα φεστιβάλ εξαιτίας των μεγάλου εθισμού του κόσμου στα κινητά τηλέφωνα και στους διάφορους τρόπους να δεις μια ταινία χωρίς να πας στο σινεμά. Υπολογίζω στο σινεμά…Προτιμώ να πιω ένα καπουτσίνο για 5 ώρες στο λιμάνι των Χανίων παρά να περπατάω σε ένα φεστιβάλ με κόκκινο χαλί παρόλο που πρέπει να παραδεχθώ ότι για ένα μεγάλο διάστημα ήμουν σε τέτοια φεστιβάλ. Ήταν μια εποχή με άλλες αξίες, ανθρώπινες αξίες και καλύτερες ταινίες. »