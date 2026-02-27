Εµφυλιοπολεµικά στην Κρήτη

» Στο δυτικό κρητικό ιδίωµά της Ρίζας

Η παρακάτω ιστορία δεν είναι γραµµένη για να προκαλέσει και να φουντώνει µίση και πάθη µιας θλιβερής εποχής, αλλά αντικατοπτρίζει και µας µεταφέρει στο κλίµα που επικρατούσε και στον τρόπο σκέψης των τότε ανθρώπων και που σαφώς σήµερα ουδείς εύχεται να επαναληφθεί. Η ιστορία είναι γραµµένη στην τοπική διάλεκτο διά να είναι πιο παραστατική.

Στην ορεινή δυτική Κρήτη η φιλοξενία είναι δεδοµένη σε κάθε διωκόµενο χωρίς καµία ερώτηση. Είναι µια παράδοση η οποία ανάγεται στους χρόνους της ενετοκρατίας.

Απάνω στη φούρια τω σκοτωµώ, ένα γύρω στα 47 – 48 εγυρίζανε ορνικοί* στα φτωχά χωριά τση Ρίζας καµπόσοι γεβεντισµένοι δήθε πως αποζηγώνανε λέει τσ’ αριστερούς αντάρτες και απ’ όπου επερνούσανε δε ν αφήνανε διάλε πάρε τη δροσιά* και εµπαίνανε και στα κονάκια τω κακοµοίρηδω τω γδυµνώ και τω ξυπόλυτω ανθρώπω, χώρις να ρωτούνε κιανένα, κι απής ετρώγανε και εµπεκροπίνανε και εµεθιούσανε έκανανε ό,τι γίβεντα και µασκαραλίκια τω ν ήρχουντονε στη γ κεφαλή.

Ήτονε λέει Μάυδες και οι κυβερνητικοί τσοι λέγανε Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου και τσοι πλερώνανε. Στη Ρίζα εγροίκουνα* και λέγανε οι γ άνθρωποι πως ήτονε νέτοι* πως η κουβέντα µάυς έβγαινε από τη κουβέντα µαϊµού και έτσα τσοι λέγανε.

Έκεια ήτονε αναµαζωµένοι κάθε καρυδιάς καρύδι, ξεδιαλεµµένοι… ένας ένας.

Ετουτανά τα γίβεντα εθώριε και εγίνουντανέ ο Νικολακοχρήστος, απού ήτονε βασιλικός και ερώτηξε µιά φορά το Γύπαρη, απού ήτονε ο καπετάνιος τωνε και έσερνε ένα τέθοιο κουµούλι, στη µέση του χωριού, στη µ πλατέα στη ρίζα του πλατάνου :

«Καπετά Παυλή, δε µπορείς να βρεις πράµα άλλους ανθρώπους να κάνεις τη δουλειά σου;;;¨».

Κι ο Γύπαρης του ‘πε:

«Χρήστο για τη δουλειά που τσοι θέλω δεν έρχεται κιανείς γνωστικός’.

Εκείνανά τα µαύρα χρόνια, µια ν τέθοια µ πατούλια* εξεπέζεψε σε νιούς κακοµοίρη το κονάκι στη ρίζα τ Αποκόρωνα.

Απής εκατάπιανε σα ν τσοι λούπηδες* ό,τι είχεν ο άνθρωπος στο κονάκι ντου, ήπιανε όσο κρασί των άκουε*, εγινήκανε τύφλα στο µεθύσι κι αρχινήξανε τσοι µπαλωτές και ξαργουτού* ετρυπήσανε και του φτωχού τα βαρέλια. Ύστερα µιά γαµαρισιά πιωµένος όπως ήτονε έσπασε το κρασοπότηρο στη χέρα ν του και του την έκοψε.

Απής εµισερώθηκε του ‘ρθε στο νου του φυροµυαλισµένου, πως είχε µια µπρώτη ξαδέρφη σε κεινονά το χωριό, γιατί του λόγου ντου είχε κονάκι στη χώρα και επήγε στο σπίτι τζη να τονε γιατροπορέψει. Επήγε στη ξαδέρφης του, έκατσε σε µια καρέκλα όξω στην αυλή και ήρθε η θειά ντου να του δέσει τη βαρισµένη χέρα.

Το ‘καµε ο διάολος εκείνηνα την ώρα, από τη στράτα απού έπερνα από όξω από την αυλή και επερνούσανε δυό αντάρτες. Ξανοίγουνε και θωρούνε τον ανεµάθρωπο απού τον εγνωρίζανε και κατέχανε είντα γαµαρισµένος ήτανε.

Επί τόπου θέτει ένα µ πήδο ο γεις των ν ανταρτώ ο Σπύρος, καβαλικεύγει το ν τοίχο, µπαίνει στη µέσα µπάντα στη ν αυλή, σέρνει το κλείστρο του αυτόµατου το γεµίζει κι ήτανε έτοιµος να του φκαιρέσει* τη ριπή στο µπέτη*.

Εγλάκα η θειά απού εσπαουλόδενε τη γαµαρισιά και µπαίνει οµπρός στο αυτόµατο και λέει του Σπύρο:

«Για το όνοµα του Θεού Σπύρο, αν έεις φαώµένη µια µπουκιά ψωµί σε τούτονε το σπίτι, µη το ν ε σκοτώσεις».

Ο Σπύρος το ν επαραίτησε έσπασε ντρέτα* κάτω τη στράτα κι κειά απού εγλάκα το ν ε θωρούνε* οι γι άλλοι µάυδες και του κάψανε ένα κοφίνι φυσέκια και έφαε µιά ξέφορτση,* όξω όξω στο µικιό δαχτύλι στη ν αριστερή χέρα. Ελαλούσανε το αίµα σα τζοι λούπηδες και το ν εξετρέχανε µα ο Σπύρος αµώλαρε*.

Ο άλλος γεβεντισµένος,* σα δε ν το ν ε σκότωσε ο Σπύρος, πάει τη ν άλλη ν ηµέρα στη χώρα και γράφει ένα χαρτί στσοι χωροφυλάκους και γράφει του κόσµου τσοι ψευφθιές και πως οι γ αντάρτες µπορεί και να ‘τανε και µέσα στο σπίτι τση θειάς του.

Στο σπίτι τση θειάς του, δε ν εκοπιάσανε* τη δε µέρα παρά δυό µέρες παραύστερα, ούλοι οι χωροφυλάκοι τση χώρας και ο µεγάλος καπετάνιος

Επιάσανε ούλους τσ αθρώπους του σπιθιού και τσοι κουρτίσανε* σα ν τα έχνη κι ύστερα τσοι σέρνανε χώρια το γ καθένα για να µαρτυρήσουνε… και ετοιµάζουντονε να τσοι σκοτώσουνε και να κάψουνε το κονάκι όπως ήτονε µαθηµένοι.

Όντε ν εγίνουντονε ούλα τούτανα, η τραβάγια* εγροικούντανε από γύρου γύρου και είχε ξεσµηλωθεί* ούλος ο κόηµος.

Εµαθέντο και η µ παντέρµη η Π. από την γ κάτω γειτονιά και εξετρουµίστηκε*. Εγλάκα ολοτζιρίτηχτη* και βρίστει το γ καπετάνιο τω χωροφυλάκω και του λέει πως οι δυό αντάρτες δε ν ήτονε στο σπίτι τση θειάς, παρά τσ’ απαντήξανε* στο δρόµο και ήρχουντονέ από το άλλο χωριό και εβάστα και απίδια και επήρανε δυό ο κάθε ν εις αντάρτης.

Τότεσας εβρέθηκε άλλος γ εις ρουφιάνος και είπε τω χωροφυλάκω πως οι γ αντάρτες ήτανε στο τάδε σπίτι στο δίπλα χωριό κι από κειά ήρχουντονε και επρόδοσε και το ν άλλο.

Ο άνθρωπος που ήτονε οι γ αντάρτες στο σπίτι ν του στο “δίπλα χωριό” είχε γράψει ιστορία µε το τουφέκι ν του και δε ν εµπορούσανε να το ν ε πειράξουνε. Είχε κάµει τσοι Γερµανούς δεµάτι και εκειά δε ν εχωρούσανε Μάυδες.

Έτσα γλυτώσανε οι µ παντέρµοι οι γ αθρώποι από τη ξεφτιλισµένη γαµαρισιά.

Ονόµατα δεν αναγράφονται καθόσον οι απόγονοι δεν φέρουν καµία ευθύνη διά τα πεπραγµένα κάποιων ελεεινών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Στις φωτογραφίες είναι µερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα και των δύο παρατάξεων, που συµµετείχαν στις εχθροπραξίες κυρίως στο νοµό Χανίων

*Ο Μιχάλης Κατσανεβάκης είναι αρχιτέκτων

µηχανικός, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής.

Ένα σχόλιο

∆υστυχώς τα µαύρα εκείνα χρόνια ο ξένος παράγων και τινές φανατισµένοι και ξενόδουλοι Έλληνες, ένθεν κακείθεν, µετά από σωρεία µοιραίων λαθών παρέσυραν τον λαό στον όλεθρο.

Το βαρύ τίµηµα πλήρωσε ο απλός και φτωχός κόσµος που µετά από την λαίλαπα της γερµανικής κατοχής βυθίστηκε στην δεινή του εµφυλίου κυκλώνα.

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι τις µαύρες εκείνες εποχές που κυριαρχούσε ο φανατισµός των ακραίων, τα µίση, τα πάθη και η µισαλλοδοξία, όλα συνοδευόµενα από ότι χειρότερο την πνευµατική καθυστέρηση, έγιναν εγκλήµατα πέραν κάθε φαντασίας και λογικής σαφώς από αµφότερες τις πλευρές.

Πολλοί βρήκαν ευκαιρία και σαν πολιτικά – ιδεολογικά εγκλήµατα χρεώθηκαν άθλιες πράξεις αντεκδίκησης όπου πίσω κρυβόταν οικογενειακά, γυναικοδουλειές, ζωοκλοπές, περιουσιακά, κλπ.

Υπήρξαν όµως και φωτεινά παραδείγµατα από αµφότερες τις πλευρές που στάθηκαν στο ύψος τους και δεν παρασύρθηκαν από τα µισή και τα πάθη και έδειξαν αξιοπρέπεια φιλότιµο και ανθρωπιά, αφήνοντας ένα εξαιρετικό παράδειγµα και όνοµα στους απογόνους.

Η απάντηση στο ποιός κάνει περισσότερα εγκλήµατα σε ένα πόλεµο είναι απλή, κατανοητή και εύκολα αποδεικνύεται ιστορικά. Κατά την ενετοκρατία, την οθωµανική κατοχή, την γερµανική κατοχή και κατά τον εµφύλιο, όποιος είχε την περισσότερη δύναµη και τα περισσότερα µέσα επιβαλλόταν στους ηττηµένους και κατά την διάρκεια του πολέµου και στην συνέχεια.

Λεξιλόγιο

γροικώ ακούω εκ του αγρός και οίκος

ορνικοί αδέσποτοι, ανεξέλεγκτοι

διάλε τη δροσιά τίποτα

νέτοι σίγουροι ενετικό netto

πατούλια οµάδα, ενετικό patuglia λόχος

τω ν άκουε µπορούσαν

ξαργουτού: αρχ. ελληνικό, εξ έργου του

Θωρούν βλέπουν εκ του αρχαίου θεωρώ

ξέφορτση άκρη – πλάι ενετ. forza

λούπης λύκος ενετικό lupo

γεβεντισµένος ντροπιασµένος

εξετρουµίστηκε τρόµαξε ξε + τρόµος

εγλάκα ολοτζιρίτηχτη έτρεχε πολύ γρήγορα

εκλακώ – δωρ. λακώ

τζιριτώ τουρκ. cirit

ξεσµηλώνω ξεσηκώνω από το εκ- σµηνώνω

κοπιάζω έρχοµαι

φκαιρέζω αδειάζω – όφκαιρος

µπέτης στήθος, ενετ. petto

γαµαρισιά λέρα

αµώλαρε έφυγε ενετικό mollare

ντρέτα ίσια ενετ. diritto

κουρτίζω µαντρώνω λάτιν. cohors-tis

τραβάγια φασαρία ενετ. travaglio

απαντήξανε συναντήθηκαν ρήµα απαντώ