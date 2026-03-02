Έµφυλη βία και ποιητική µαρτυρία

» Η ποιητική συλλογή «Αύριο, µια Ελένη»

ως συµβολική µορφή της γυναικείας αντοχής και τραύµατος

Είναι αλήθεια πως το φως στα Χανιά, µοιάζει µε µια διαρκή προσπάθεια να διασωθούν οι ολόκληρες λέξεις σε έναν κόσµο που διαρκώς ψιθυρίζει µισές αλήθειες. Περπάτησα αυτή την όµορφη πόλη, µε µια µελαγχολία ώριµη, σαν απογευµατινό φως. Όχι µε δάκρυα, αλλά µε την αποδοχή της αγάπης ως συνοδοιπόρου.

Ο

διάλογος µε την ψυχή βρίσκει στο καλντερίµι του Φάρου τις πιο ήσυχες του ανάσες, ανεβαίνοντας στη Σπλάντζια η φωνή πιο απαλά, κάτι σαν «η αληθινή αγάπη θα ’ρθει ακόµα κι αν πέρασες συµπληγάδες». Μια µικρή, αθόρυβη υπόσχεση επαναλαµβάνεται, από τα γραφικά σοκάκια του αγίου Φραγκίσκου, µέχρι το Καστέλι, «αύριο…» ως να απαγγέλλει κάποιος που έχει κουραστεί από ψευδαισθήσεις και χίµαιρες, αλλά όχι από τη ζωή.

Και κάπως έτσι, βρέθηκα στον εκπληκτικά υπέροχο χώρο του στο Πνευµατικού Κέντρου Χανίων για την παρουσίαση της νέας µου ποιητικής συλλογής «Αύριο, µια Ελένη». Με περίµεναν! Ακριβή η χειραψία µε την τέχνη και πολύτιµη. «Η Παρέα των Χρωµάτων» µε πίνακες ζωγραφικής µε θέµα «Ελένη, µια γυναίκα του χθες, του σήµερα, του αύριο» σε επιµέλεια του ζωγράφου Γιώργου Τζεγιαννάκη, έργα αφιερωµένα στη γυναίκα, είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Είδα αποσπάσµατα από την ποίηση µου να µιλούν για τα υπέροχα αυτά έργα. Συγκινήθηκα. Και τότε κατάλαβα πόσο βαθιά και αληθινά συνοµιλούν η ποίηση και η ζωγραφική όταν συναντηθούν στον ίδιο χώρο. Οι λέξεις και τα χρώµατα δεν στέκονται ποτέ ξέχωρα· σµίγουν, αλληλοσυµπληρώνονται, υπαινίσσονται έναν κοινό κόσµο, όπου το άρρητο βρίσκει φωνή και το ορατό αποκτά ψυχή. Τα έργα, µε τις σιωπές τους, άνοιγαν δρόµους που η ποίησή µου θέλησε να βαδίσει, να ονειρευτεί, να σταθεί, να µιλήσει, να ερµηνεύσει, να κλείσει πληγές. Ένιωσα πως οι λέξεις, ψηφίδες χανιώτικο φως, άγγιζαν µια νέα προοπτική στις µορφές και στα χρώµατα, δίνοντας τους άλλον παλµό, άλλη ανάσα. Όταν οι τέχνες αναγνωρίζουν η µία την άλλη, η ζωγραφική, µε τη δύναµη της εντύπωσης, και η ποίηση, µε την υποµονή του εσωτερικού ψιθύρου το αποτέλεσµα είναι πραγµατικά µαγικό.

Και ναι, εκείνο το βράδυ, ήταν φανερό πως ενώθηκαν για να αφηγηθούν από κοινού την ίδια διαχρονική ιστορία: τη γυναίκα, την Ελένη της κάθε εποχής, της κάθε µνήµης, της κάθε αυριανής επανάστασης.

Και ναι, λίγο αργότερα στο αµφιθέατρο, εκεί, µπροστά σε βλέµµατα που άκουγαν και αυτιά που έβλεπαν, µπροστά σε ένα κοινό µοναδικό, παραδέχτηκα πως όταν η τέχνη γίνεται παρέα – χρωµάτων, ποίησης, ανθρώπων – τότε γεννιέται κάτι αληθινό. Κάτι που µένει.

Η 25η Νοεµβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για ένα φαινόµενο που πλήττει εκατοµµύρια γυναίκες σε όλο τον κόσµο. Η έµφυλη βία αποτελεί µία από τις πλέον επίµονες και οδυνηρές µορφές κοινωνικής ανισότητας, µε βαθιές ρίζες στις πατριαρχικές δοµές και τα στερεότυπα που καθορίζουν τις σχέσεις εξουσίας µεταξύ των φύλων. Η µορφή της «Ελένης» στο πρόσωπο κάθε γυναίκας, δύναται να είναι το επίκεντρο µιας αφήγησης βιωµατικού τραύµατος, µέσα από την οποία αποτυπώνεται η διαδροµή από την κακοποίηση έως την απελευθέρωση.

Θέλησα σε αυτή την ποιητική συλλογή, ο λόγος να λειτουργεί όχι µόνο ως εξοµολόγηση αλλά και ως συλλογική µαρτυρία για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε διάλογο µε το τραύµα, τη µνήµη, την αγάπη.

«Ζωή, λέξη µαθητεία στην αγάπη» στο ποίηµα, αναδύεται η φωνή ενός κόσµου που υποκρίνεται την πρόοδο, ενώ πίσω από τα λαµπερά προσωπεία του κρύβει τη βία, την ταπείνωση και την υποταγή. Μέσα από «πορεία παράλογη», η γυναίκα, και κάθε άνθρωπος που αντιστέκεται στα επιβεβληµένα πλαίσια, παλεύει να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Η έµφυλη βία δεν είναι µόνο η σωµατική βία ή ο εξευτελισµός· είναι κι εκείνη η αθόρυβη καταπίεση που προσπαθεί να σβήσει τη φωνή, το βλέµµα, την επιθυµία, το δικαίωµα στην ελεύθερη σκέψη. Κι όµως, όπως η “µοναχική ροδιά” που ανθίζει κόντρα στον άνεµο, στο ίδιο ποίηµα, υψώνεται ένα µήνυµα αντοχής. Μέσα στις στάχτες της κακοποίησης και της αδικίας, η ψυχή που «παλεύει, µάχεται, κρατά την ευθύνη στην καρδιά» θυµίζοντάς πως η αγάπη και η συνείδηση είναι πράξεις επανάστασης.

Η ποίηση είναι καταφύγιο και όπλο, ένας τρόπος να ειπωθεί «όχι» σε κάθε µορφή εξουσίας που θέλει να ορίσει ποιος αξίζει να ζει και πώς να αγαπά. Η γραφή, ένας ασφαλής χώρος ελευθερίας, όπου η εµπειρία µετατρέπεται σε λόγο και µνήµη. Και δίπλα της, η ζωγραφική, ο ανοιχτός ορίζοντας στα χρώµατα, όπου η στιγµή παγώνει για να ξαναζήσει µέσα από βλέµµατα, γραµµές, φως και σκιές. Η γραφή και η ζωγραφική, δύο δρόµοι που ξεκινούν από την ίδια ανάγκη: να σωθεί ό,τι µας άγγιξε, να ειπωθεί εκείνο που δεν χωρά σε απλές λέξεις ή σε απλές εικόνες.

Στη γραφή, η εµπειρία αποκτά φωνή· στη ζωγραφική, αποκτά µορφή. Η µια τέχνη συµπληρώνει την άλλη, όπως ο ψίθυρος συµπληρώνει το βλέµµα. Οι ποιητικές µαρτυρίες απαλύνουν τις γραµµές, και τα χρώµατα φωτίζουν την ποίηση, έτσι ώστε το προσωπικό να γίνεται καθολικό και το στιγµιαίο αιώνιο.

Κι εκεί, µέσα σε αυτή την όµορφη πραγµατικά συνάντηση, η µνήµη απόκτησε δύο καρδιές, µία για να χτυπά µέσα στην ποίηση και άλλη µία για να αναπνέει µέσα στο χρώµα. Κάπως έτσι, τα Χανιά, έγιναν στη συνείδησή µου, ένας κοινός τόπος ελευθερίας, όπου η γυναίκα τολµά να µιλήσει, να ονειρευτεί, να υπάρξει ολόκληρη. Η πόλη αγκάλιασε τη συνάντηση της τέχνης, κάνοντας τη φωνή της νέας «Ελένης» να αντηχήσει στο αύριο.

Κι ύστερα ήρθε η µουσική, απαλές µελωδίες, µέσα από τις σιωπές και τις παύσεις στην Όστρια, τραγούδια αφιερωµένα στη γυναίκα, για να καταφέρει η ψυχή να ζήσει αυτή την αίσθηση, µετατρέποντας την αλήθεια, τη µνήµη, τη νοσταλγία, την αγάπη σε ζωντανή εµπειρία. Μέσα από τις νότες γεννήθηκε µια αισιοδοξία για ένα άλλο ταξίδι που δεν είναι ουτοπία, αλλά πραγµατική δύναµη για ζωή, ηρεµία και εσωτερική γαλήνη, γιατί έτσι µαθαίνει η ψυχή να βιώνει το ωραίο, να αγαπά και να συνεχίζει τον αγώνα.

Η πραγµατική πρόοδος δεν µετριέται µε λόγια και επιφανειακές αλλαγές, αλλά µε τον σεβασµό. Η έµφυλη βία, σε κάθε της µορφή, αποτελεί δείγµα κοινωνικής και ηθικής παρακµής. Η κοινωνική εξορία για κάθε «Ελένη» «που είχε συνηθίσει να δίνει χρόνο στις πληγές, αµίλητη» µια σιωπή που δεν είναι απλή παθητικότητα· συνιστά µηχανισµό επιβίωσης και ταυτόχρονα σύµπτωµα κοινωνικής καταστολής. Η γυναίκα θυσιάζει τη φωνή της, σε µια κοινωνία που επιβραβεύει την υποταγή και στιγµατίζει την αντίσταση.

«Ζωή, σε µια σκακιέρα», µια ποιητική αναµέτρηση µε το τραύµα και τη σταδιακή απελευθέρωση της γυναίκας από τους δεσµούς ενός καταπιεστικού γάµου. Η γυναίκα δεν έπαψε να περιπλανιέται σε έναν κόσµο γεµάτο αντικείµενα και σύµβολα, «νυφικό, σκακιέρα, δαντέλες, µητέρα, σύζυγος, εργαζόµενη, νοικοκυρά» που την εγκλωβίζουν σε ρόλους, περιορίζουν την ελευθερία της, την κάνουν να κινείται σε προκαθορισµένα µονοπάτια. Ο γάµος στο ποίηµα παρουσιάζεται ως «θητεία στην παράνοια», και ναι, κάποιες φορές και είναι πολλές, ο γάµος αποτελεί ένα µηχανισµό αλλοτρίωσης όπου η γυναίκα µετατρέπεται σε πιόνι. Σε αυτή τη συνάντηση τέχνης και ζωής, η γυναίκα δεν είναι πλέον πιόνι· γίνεται πρωταγωνίστρια, δηµιουργός, εξερευνητής του δικού της κόσµου, που δεν καθορίζεται από κανέναν άλλο παρά µόνο από την ίδια.

Η πορεία της από το «σώπα» στο «µίλα», σε όλη την έκταση της ποιητικής συλλογής, συµβολίζει την αντίσταση απέναντι στη βία αναγνωρίζοντας την αντοχή, την αυτογνωσία αλλά και την αξίωση κάθε «Ελένης» µέσα από το περιθώριο να οδηγηθεί στο δικαίωµα της αυτοδιάθεσης. Κάθε ποίηµα, αναγνωρίζει την αξίωση κάθε «Ελένης» να βγει από το περιθώριο και να διεκδικήσει το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης. Η σιωπή δεν είναι πλέον υποταγή, αλλά αρχή, και η φωνή που ακολουθεί δεν είναι απλώς κραυγή· είναι η συνειδητοποίηση της δύναµης, η διεκδίκηση του χώρου και της ζωής που ανήκει σε κάθε γυναίκα. Σε αυτή την πορεία, η ποίηση γίνεται καταφύγιο και όπλο µαζί. Καταγράφει, φωτίζει, και ταυτόχρονα απελευθερώνει. Κάθε «Ελένη» αναγνωρίζει ότι η αξία της δεν εξαρτάται από κανένα ρόλο, κανένα δεσµό, καµία επιβολή· ότι µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένη και ελεύθερη, οδηγώντας τον εαυτό της από τη σιωπή στη δύναµη της έκφρασης.

Πολύ συχνά στη ζωή λέµε τα µισά, τα στρογγυλεµένα, τα κοινωνικά αποδεκτά. Στην ποιητική συλλογή «Αύριο, µια Ελένη», οι πιο επικίνδυνες, ακατέργαστες αλήθειες απευθύνονται σε αυτό το εσωτερικό πρόσωπο, το βαθύτερο µέρος του εαυτού µας που δεν τροµάζει από το σκοτάδι που µας χρεώνουν. Η ποίηση δεν περιορίζεται µόνο στο να αναδείξει τον πόνο και την καταπίεση· θέλω να πιστεύω ότι γίνεται όχηµα αυτογνωσίας, ένα παιχνίδι µε τις σκιές και το εδωτερικό φως της ύπαρξης. Η γυναίκα επανασυστήνεται στον εαυτό της, ανακαλύπτοντας τις αθέατες πτυχές της προσωπικότητας και τη δύναµη που συχνά αγνοεί ή φοβάται να αναγνωρίσει. Κάθε ποίηµα, κάθε εικόνα, ένα κάτοπτρο που αντανακλά τη δική µας δυνατότητα να αµφισβητήσουµε τα δεσµά και να ορίσουµε τους όρους της ζωής που θέλουµε, ώστε η σκακιέρα, τα νυφικά και οι δαντέλες να πάψουν να είναι σύµβολα υποταγής· να γίνουν εργαλεία συνειδητοποίησης, σηµάδια του δρόµου που οδηγεί από τον φόβο στη δηµιουργική δύναµη.

Η βία µε τα πολλά πρόσωπα και η µεταχείριση της γυναίκας ως κατώτερου όντος µε απασχόλησε και συνεχίζει να µε απασχολεί, γι’ αυτό και καταπιάνοµαι µε τέτοια ζητήµατα σχεδόν σε όλα µου τα βιβλία. Στην ποιητική συλλογή Αύριο, µια Ελένη, η αντίληψη του γυναικείου σώµατος ως «εµπορεύµατος» και η κακοποίηση επιβιώνουν ως βαθύ ψυχικό ίχνος. Από τη θυµατοποίηση στην αντίσταση ο δρόµος είναι αναµφίβολα δύσκολος, και ως την τελική σύγκρουση, όταν η «Ελένη» θα αρνηθεί να υποταχθεί, περνά ουσιαστικά στον χώρο της επαναδιεκδίκησης της αξιοπρέπειας∙ το µαχαίρι που πέφτει “καταγής” δεν σηµατοδοτεί µόνο το τέλος του κύκλου της βίας, αλλά και την αρχή µιας άλλης, εσωτερικής ελευθερίας.

Στην ποιητική συλλογή, ως ποιητική µαρτυρία της έµφυλης βίας, αλλά και ως πράξη κοινωνικής στάσης, θέλησα µέσα από τη µορφή της Ελένης, να καταγγείλω τις πατριαρχικές νόρµες που συνεχίζουν να γίνονται δεκανίκι της βίας. Ταυτόχρονα µε αφορµή την παρουσίαση, θα ήθελα να υπενθυµίσω τη δυνατότητα της επανόρθωσης µέσω του λόγου, γιατί η ποίηση, δεν είναι απλώς αισθητικό δηµιούργηµα· είναι πράξη δικαιοσύνης και αλήθειας. Η «Ελένη» της συλλογής δεν παραµένει θύµα των περιστάσεων· αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της ίδιας της ζωής της, σε εξερευνήτρια των ορίων της, σε δηµιουργό των δικών της επιλογών.

Η Αµερικανίδα ποιήτρια, δοκιµιογράφος και φεµινίστρια Adrienne Rich υποστήριζε πως «η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσµο µε άµεσο τρόπο, αλλά αλλάζει εκείνους που θα τον αλλάξουν». Η Ελένη, κάθε γυναίκα, µε την τελική της κραυγή, ενσαρκώνει ακριβώς αυτή τη µεταµορφωτική δύναµη, τη γέννηση του λόγου µέσα από τη σιωπή.

Η έµφυλη βία, όπως καλλιεργείται στις σύγχρονες κοινωνίες, ριζώνει βαθιά µέσα σε ένα σύστηµα που ντύνει την εξουσία µε τον µανδύα του θεµιτού και του νόµιµου. Οι θρησκείες, υψώνοντας την υποταγή σε αρετή και τη σιωπή σε καθήκον, διδάσκουν στις γυναίκες πως η υποµονή είναι σωτηρία, ενώ η φωνή και η φύση τους αµαρτία. Η πολιτική, συχνά σύµµαχος αυτής της τάξης, θεσµοθετεί την ανισότητα ή την καλύπτει µε επιχειρήµατα περί «παράδοσης» και «τάξης πραγµάτων». Έτσι, η βία αποκτά πρόσωπο θεσµικό και η γυναίκα µαθαίνει να τη δέχεται σαν µοίρα. Μα η αληθινή λύτρωση δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς ρήξη· χωρίς την αποκαθήλωση του φόβου που παρουσιάζεται ως πίστη και του νόµου που βαφτίζει την ανισότητα σε αρµονία. Γιατί η ελευθερία της γυναίκας αρχίζει εκεί όπου καταλύεται η ψευδαίσθηση του «πρέπει» που την κρατά δεµένη.

Μέσα από την «Ελένη» παλιά και σύγχρονη, η απελευθέρωση δεν είναι µόνο προσωπική διαδικασία, είναι και κοινωνική πράξη. Κάθε γυναίκα που διεκδικεί τη φωνή της αµφισβητεί τις νόρµες, ανατρέπει τα κατασκευασµένα όρια, ανοίγει δρόµους για άλλες. Η σιωπή που επιβάλλεται από την κοινωνία µετατρέπεται σε εργαλείο συνείδησης, η φωνή που γεννιέται από τη σιωπή δεν είναι απλώς αντίδραση, αλλά πράξη δικαιοσύνης. Μέσα στην ποίηση, η βία καταγγέλλεται, η αλήθεια αποκαλύπτεται, και η δυνατότητα µετασχηµατισµού γίνεται πραγµατικότητα. Η «Ελένη» είναι ο καθρέφτης κάθε γυναίκας που αρνείται να δεχτεί τον περιορισµό ως µοίρα.

Μπορεί η γυναίκα να µην µείνει στη θυµατοποίηση; Η απάντηση είναι µπορεί, να επιλέξει να σωθεί όχι µε τη λήθη, αλλά µε τη δηµιουργία. «Ζω-γραφί-ζω, να µην πεθάνει ο κόσµος µου» γράφω σε ένα ποίηµα, και η ίδια η λέξη «ζωγραφίζω» σπάει για να αποκαλύψει την ουσία της, στο «ζω».

Η έµφυλη βία, σε όλες τις µορφές της, σωµατική, ψυχολογική, λεκτική ή συµβολική, αποτελεί µια από τις πιο διαρκείς και ύπουλες µορφές καταπίεσης. ∆εν είναι µόνο η πράξη της βίας που σηµαδεύει, αλλά και η σιωπή που την ακολουθεί· η ενοχή, η ντροπή, η εσωτερική διάβρωση του εαυτού. υποκρισίες, ιεραρχίες, µάσκες. Η γυναίκα στην ποιητική συλλογή, απόλυτα ανθρώπινη και ταυτόχρονα απόλυτα ειλικρινής, οικεία µέχρι τρυφερότητας, θέλει να µοιραστεί: δάκρυ, σιωπή, φόβο, τη νίκη της καρδιάς πάνω στις συµπληγάδες, σαν να λέει: «Άφησέ µε να είµαι άνθρωπος δίπλα σου…»

Η κοινωνία, µέσα από στερεότυπα και προσδοκίες, εκπαιδεύει τις γυναίκες να αγνοούν την ανισότητα, να βαφτίζουν την εξουσία «αγάπη» και την υποταγή «πίστη». Έτσι, η βία εισχωρεί ύπουλα, ντυµένη την τρυφερότητα. Η άγνοια, εποµένως, δεν είναι απλώς απουσία γνώσης, αλλά µηχανισµός επιβολής· είναι η κατάσταση όπου η βία αποκρύπτεται πίσω από κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους.

Η γυναίκα, κάθε γυναίκα που πάλεψε να αγαπήσει, να εµπιστευθεί, να ελευθερωθεί, να εργαστεί, και βρέθηκε αντιµέτωπη µε το βάρος µιας κοινωνίας που ακόµη συγχέει την αγάπη µε άλλες έννοιες, οφείλει να γνωρίζει πως η λύτρωση έρχεται µέσα από τη συνειδητοποίηση, από τη στιγµή που αναγνωρίζει τη βία, τη βαφτίζει µε το όνοµά της, και τολµά να ζήσει ελεύθερη.

Ο φόβος απέναντι σε κάθε µορφή επιβολής µικραίνει την ανθρώπινη φύση. Η γυναίκα δεν ζητά εκδίκηση, ζητά χώρο, να υπάρξει έξω από κανόνες και ρόλους. Η αισιοδοξία και η ελπίδα που νιώθει δεν έρχονται από την παραποίηση της πραγµατικότητας ή από την άρνηση της µοναξιάς και του πόνου· αντίθετα, προκύπτουν ακριβώς επειδή η αλήθεια, η δική της µπορεί τελικά να ειπωθεί ολόκληρη.

Η θέα της θάλασσας στο λιµάνι των Χανίων δίνει ελπίδα και προοπτική σ’ αυτή την πόλη, που δείχνει ότι το µέλλον της γυναίκας είναι ανοιχτό και το υποστηρίζει. Σε αυτή τη συνάντηση η πόλη αποδεικνύεται για άλλη µια φορά σύµβολο ελευθερίας και φορέας πολιτισµού, σε ένα σκηνικό που ενισχύει την αίσθηση αναγέννησης, προσκαλώντας την «Ελένη», κάθε γυναίκα.

«Όσες φορές κι αν αναµετρηθείς µαζί µου, θα χάσεις» θα ήθελα µε αυτό να τονίσω πως η εσωτερική δύναµη της γυναίκας, είναι πιο ισχυρή από την δύναµη του ελέγχου, και να ευχηθώ, να σας θέλει η ζωή όταν φέγγει η αγάπη.

Και ναι, στα Χανιά φέγγει η αγάπη παντού και φαίνεται.

Με µια αγκαλιά στην αναµαρτησία της σκέψης, ευγνώµων, στην όµορφη πόλη και στους ανθρώπους της, στους φορείς που οργάνωσαν και υποστήριξαν τόσο φιλόξενα αυτό το γεγονός, γιατί από µια απλή παρουσίαση πήρε όντως άλλη διάσταση.

Ραντεβού τον Μάρτη, πάλι εδώ, µε χορηγό την αγάπη.

Αύριο, εν ονόµατι της αγάπης