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Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2026
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Εµφάνιση ή ενέργεια;

Ελένη Χαλκιαδάκη
Ελένη Χαλκιαδάκη
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Χρόνια ταλαιπωρούµαστε µε το πρώτο, ενώ τελικά όλη η ουσία βρίσκεται στο δεύτερο.

Ο εγκλωβισµός του ανθρώπου — και ιδιαίτερα της γυναίκας — στην ωραιοπάθεια είναι τόσο απόλυτος και τόσο πανταχού παρών, που µπορεί να στερήσει αµέτρητες χαρές από τη ζωή. Και τι κρίµα είναι, µέσα στα γαλάζια νερά που µας περιβάλλουν, αντί να χανόµαστε στην οµορφιά τους, να σκεφτόµαστε πώς θα κρύψουµε την κοιλιά µας µέσα σε ένα ολόσωµο µαγιό.

Το πρόβληµα είναι πως µάθαµε να θαυµάζουµε το όµορφο αντί για το υγιές. Να κυνηγάµε την εικόνα αντί για την ευεξία. ∆εν µάθαµε να εργαζόµαστε για το βιώσιµο, το λειτουργικό, το αληθινά καλό για εµάς.

Και µέσα σε αυτό το νοοτροπικό πλαίσιο που χτίστηκε επί χρόνια, δύσκολα αντιλαµβανόµαστε πόσες σκέψεις, πόσες εµπνεύσεις και πόσες χαρές θυσιάσαµε σκεπτόµενοι το βάρος µας. Πόσες στιγµές δεν ζήσαµε, επειδή περιµέναµε πρώτα να αλλάξει η εικόνα µας.

∆εν λέω πως το βάρος δεν παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει. Η υγεία του σώµατός µας έχει σηµασία και η φροντίδα του είναι ευθύνη µας. Όµως η αξία µας δεν µπορεί να µετριέται από έναν αριθµό στη ζυγαριά ή από το πώς φαίνεται το σώµα µας σε µια φωτογραφία.

Η όµορφη εικόνα µπορεί να χαρίσει στιγµιαία επιβεβαίωση. Η όµορφη ενέργεια όµως είναι κάτι διαφορετικό.

Είναι ζωντανή. Είναι αληθινή. Είναι ολιστική.

∆εν έχει σηµασία αν συνοδεύεται από λίγα κιλά παραπάνω ή από ατέλειες που µόνο εµείς βλέπουµε. Η όµορφη ενέργεια φωτίζει έναν άνθρωπο από µέσα προς τα έξω και χτίζει σχέσεις πολύ βαθύτερες από εκείνες που στηρίζονται µόνο στην εικόνα.

Ας αρχίσουµε λοιπόν να επενδύουµε περισσότερο στη χαρά µας, στην ψυχική µας ισορροπία και στην καλοσύνη µας.

Με λίγη γιόγκα για να συνδέσουμε σώμα και νου.

Με λίγο καθημερινό διαλογισμό για να καθαρίσουμε τη σκέψη μας.

Και µε λίγο περισσότερο χρώµα στη ζωή µας. Πρώτα στην καρδιά µας και έπειτα σε όλα τα υπόλοιπα.

Γιατί στο τέλος της ηµέρας, οι άνθρωποι σπάνια θυµούνται τι µέγεθος παντελόνι φορούσαµε ή πόσο πεντάµορφοι ήµασταν όταν µας πρωτοείδαν. Θυµούνται όµως για πάντα πώς τους κάναµε να αισθανθούν.

Κι αυτό είναι το αποτύπωµα της ενέργειάς µας.

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