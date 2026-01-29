Ε.Ε.: Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατική οργάνωση

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας, μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.