Ε.Ε.: «Ιστορική» συμφωνία με Ινδία

H Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε με την Ινδία σε μια ιστορική συμφωνία που παρουσιάζεται ως «ιστορική» από τις δύο πλευρές και η οποία αναμένεται να οδηγήσει στον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών αγαθών έως το 2032.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι δασμοί που εφαρμόζει η Ινδία στο ελαιόλαδο, και που σήμερα μπορεί να φθάνουν έως το 45%, θα μηδενιστούν βάσει της συμφωνίας αυτής.

Ακολουθούν οι κύριοι τομείς και οι χώρες που αναμένεται να επωφεληθούν όπως τους κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο:

— Γενική πτώση δασμών στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα

Μεταξύ των τομέων που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, τομέας κλειδί για τη γερμανική οικονομία και η οποία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων διαπραγματευτών.

Η ΕΕ θα επωφεληθεί μίας ποσόστωσης 250.000 οχημάτων τον χρόνο που θα υπόκεινται σε μειωμένους δασμούς, οι οποίοι θα μειωθούν σταδιακά από το 110% στο 10%, εκ των οποίων 160.000 οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και 90% ηλεκτρικά οχήματα. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι δασμοί θα καταργηθούν εντελώς μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι δασμοί που εφαρμόζει εξάλλου η Ινδία θα μηδενιστούν στην αεροναυπηγική, έναν τομέα κλειδί για τη Γαλλία με την Airbus, αντί για 11% μέχρι τώρα, αλλά και για τις μηχανές και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (έναντι μέχρι 44% τώρα), τον ιατρικό εξοπλισμό, τα χημικά προϊόντα, τον σίδηρο και τον χάλυβα, ή ακόμη τα φάρμακα.

— Γεωργία: οι «ευαίσθητοι» κλάδοι εξαιρούνται από τη συμφωνία

Οι παραγωγοί κρασιών και οινοπνευματωδών, σημαντικοί κλάδοι για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ιρλανδία, θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της συμφωνίας. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από 150% τώρα στο 20 ή 30%, αυτοί για τα οινοπνευματώδη στο 40%, ενώ μπορούν να φθάσουν έως το 150% σήμερα, και για την μπίρα, το ποσοστό θα πέσει από 110 στο 50%.

Το ελαιόλαδο, σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για την Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελλάδα, που φορολογείται έως 45%, δεν θα υπόκειται πλέον σε δασμούς.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα θα επωφεληθούν επίσης καθώς οι δασμοί θα μηδενιστούν, όπως και οι χυμοί φρούτων ή το κρέας από πρόβατο ή αρνί.

Τα αχλάδια και τα ακτινίδια, που καλλιεργούνται κυρίως στην Ιταλία και στη νοτιοδυτική Γαλλία θα δουν τους δασμούς τους να μειώνονται από 33% σε 10%, στο πλαίσιο μιας ειδικής ποσόστωσης.

Τέλος, τα λουκάνικα και άλλα κρεατικά σκευάσματα θα δουν τους δασμούς τους να πέφτουν από 110% το ανώτατο στο 50%.

Οι δύο πλευρές θα αποκλείσουν, αντίθετα, πολλούς τομείς που υφίσταντο οξύ ανταγωνισμό.

‘Ετσι, η ΕΕ θα διατηρήσει τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές βοδινού, ζάχαρης, ρυζιού, πουλερικών, γάλακτος σε σκόνη, μελιού, μπανανών, μαλακού σίτου, σκόρδου και αιθανόλης. Θα εφαρμόσει «ρυθμιζόμενες» ποσοστώσεις σε εισαγωγές προϊόντων όπως το κρέας από πρόβατο, αρνί και αγελάδα, καλαμπόκι, σταφύλια, αγγούρια, ξερά κρεμμύδια, ρούμι με τη βάση μελάσας και άμυλο.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες προστασίας που θα επιτρέψουν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα αν ένας αγροτικός κλάδος αποσταθεροποιηθεί εξαιτίας της συμφωνίας.

Η Ινδία και η ΕΕ θα διαπραγματευθούν εξάλλου την αναγνώριση από την Ινδία ευρωπαϊκών προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν τέλος ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της υγείας και της διατροφικής ασφάλειας.

— Για την Ινδία, οφέλη για τον χάλυβα και η κινητικότητα ειδικευμένων εργατών

Μεταξύ των κύριων μέτρων που εξασφαλίστηκαν από το Νέο Δελχί είναι ότι η ΕΕ θα δώσει στην Ινδία μια ποσόστωση χάλυβα που θα μπορεί να εισάγεται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς, και ορίστηκε στο 1, 6 εκατομμύριο τόνους τον χρόνο. Σε αντάλλαγμα, η Ινδία παραιτείται από την αμφισβήτηση ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προστατευτικών μέτρων που έχει ανακοινώσει η ΕΕ προκειμένου να διασώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει επίσης τον μηχανισμό της για φόρο άνθρακα στα σύνορα, αλλά θα εμπλακεί σε «διάλογο» με την Ινδία για την εφαρμογή του.

Άλλοι ινδικοί τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία αναμένεται να ωφεληθούν από αυτήν τη συμφωνία.

Η Ινδία και η ΕΕ υπέγραψαν εξάλλου πρωτόκολλο συμφωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση του ερχομού στην Ευρώπη Ινδών ειδικευμένων εργατών (για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας), αλλά και εποχικών εργατών σε τομείς έντασης εργασίας, φοιτητών και ερευνητών.